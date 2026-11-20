Український тваринницький сектор має рухатися в бік децентралізації виробничих потужностей. Головна причина — гостра проблема забезпечення сталого виробництва харчових продуктів для внутрішніх потреб у прифронтових регіонах.

Про це інформує Dilo з посиланням на Аgroportal.

"Тому в Україні ми дивимося в бік зменшення сукупності виробничих потужностей, з меншими фермами намагаємося збільшувати поголів’я тварин", — зазначила Наталія Якименко, заступниця голови громадської спілки "Вівчарство та козівництво України" та членкиня Громадської ради при Держпродспоживслужбі Наталія Якименко заявила під час конференції Ukraine Conference — EuroTier 2026 у німецькому Ганновері.

За словами експертки, український агробізнес рухається шляхом роззосередження виробництва: замість великих комплексів галузь прагне нарощувати поголів’я тварин саме на базі невеликих господарств, що дозволяє знизити ризики втрат і забезпечити локальні потреби населення.

Для розвитку такого формату критично важливими є енергонезалежність та автоматизація.

Під час виставки EuroTier 2026 українські виробники звернули особливу увагу на біогазові установки — наразі галузь шукає моделі, які дозволять об’єднати кількох дрібних фермерів навколо одного спільного джерела енергії.

Крім того, фермери зацікавлені у впровадженні сучасних IT-технологій, що допомагають автоматизувати догляд за тваринами, мінімізувати ручну працю та спростити управління невеликими господарствами.

Нагадаємо, що у присадибному секторі скорочується поголів’я корів. Скорочення відбувається переважно в господарствах населення на тлі низьких цін на молоко та високих витрат на корми.