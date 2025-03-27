Аграрії вимагають переглянути порядок встановлення мінімальних експортних цін на сільгосппродукцію

Всеукраїнська Аграрна Рада закликала владу терміново переглянути нові правила формування мінімальних експортних цін на сільгосппродукцію.

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Про це повідомила пресслужба ВАР.

Зазначається, що йдеться про постанову КМУ №331 від 21 березня 2025 року "Про внесення змін до Порядку затвердження мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів".

Аграрії наголошують, що новий механізм, який був затверджений без належного публічного обговорення, фактично унеможливлює експорт деяких видів сільгосппродукції. Зокрема, мова йде про норму, за якою мінімально допустима ціна на експорт не може бути нижчою за мінімальну ціну попереднього місяця.

ВАР звертає увагу, що у жодному з чинних нормативних документів не міститься чіткого визначення, що саме вважати "мінімальною ціною", а також не описаний механізм її розрахунку. Тому цю норму неможливо застосувати на практиці.

"Крім того, якщо допустити, що під мінімальними цінами маються на увазі мінімально допустима експортна ціна минулого місяця, то ця норма фактично не враховує економічні механізми ціноутворення, в тому числі коливання цін в сторону їх зниження. Адже з наведеної норми випливає, що мінімально допустима експортна ціна може зростати, але не може спадати навіть за умови фактичного падіння цін, що в певні періоди притаманно світовому ринку аграрної продукції", - підкреслюють у ВАР.

Там додають, що перевищення мінімально допустимих експортних цін над цінами світового ринку призведе до блокування експорту відповідних видів аграрної продукції, що за наслідками буде еквівалентно блокуванню українських морських портів на початку повномасштабного вторгнення.

Експерти ВАР переконані, що зазначена проблема виникла через порушення урядом законодавчої норми про регуляторну політику, а також через те, що не проводилися консультації з представниками бізнес-асоціацій з метою опрацювання відповідних положень, що і призвело до того, що разом з корисними та необхідними змінами, які підтримуються абсолютною більшістю учасників ринку, було затверджене згадане помилкове положення.

Тому ВАР закликає уряд негайно внести зміни до постанови та видалити норму щодо встановлення мінімально допустимої ціни на рівні, не нижчому мінімальної ціни за попередній місяць.

Зауважимо, мінімально допустимі експортні ціни застосовується з наступного дня після їх розміщення на офіційному веб-сайті Мінагрополітики. Мінімальні експортні ціни встановлюються в доларах США за кілограм. Забороняється експорт окремих видів товарів, якщо передбачені зовнішньоекономічним договором контрактні (зовнішньоторговельні) ціни є нижчими, ніж затверджені Мінагрополітики мінімально допустимі експортні ціни.

Нагадаємо, за січень-лютий 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза . Її частка в загальній структурі експорту становила 16%.