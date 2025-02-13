Аграрії за добу подали рекордну кількість заявок на отримання 4000 грн за гектар

Мінагрополітики припинило прийом заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників, яка передбачає виплату 4 000 грн за гектар оброблюваних угідь.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Зауважимо, що прийом заявок розпочався вчора, 12 лютого.

Так, за словами Коваля, упродовж дня аграрії подали в Державний аграрний реєстр 14 973 заявок на суму 1 204,67 млн гривень.

"І це лише перша хвиля програми. Така кількість заявок в ДАР - рекордна. Найбільше навантаження активних користувачів в системі водночас було 60 тисяч», - наголосив Коваль.

На його думку, це означає, що аграрії довіряють державним програмам.

"Адже подібні бюджетні субсидії - реальна підтримка для тих, хто обробляє землю і працює на продовольчу безпеку країни", - підкреслив міністр.

Раніше МінАПК призупинило прийом заявок на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання кіз та овець. Наразі у Державному аграрному реєстрі триває прийом заявок від фермерів, які мають від 3 до 100 корів.