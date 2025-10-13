"Агро Газ Трейдінг" відкидає звинувачення НАБУ у завданні збитків державі

Партнер компанії “Агро Газ Трейдінг” Володимир Колот спростував звинувачення НАБУ, заявивши, що у матеріалах розслідування немає доказів завдання збитків державі. Він також підкреслив, що співпраця АГТ з Одеським припортовим заводом у 2019–2021 роках була прозорою та підтвердженою фінансовими документами.

Про це він повідомив у інтерв’ю для видання РБК-Україна

"З юридичної точки зору ці звинувачення — безпідставні. Підозри оголошувалися з порушенням процедури, без належних доказів, і, що найцікавіше, — через медіа, а не через офіційні повідомлення. Це не правосуддя, це інформаційна операція з використанням антикорупційних інституцій як інструменту тиску", — заявив Володимир Колот.

Олександр Горбуненко, ще один партнер АГТ, підкреслив, що все дуже просто — звинувачення базуються не на фактах, а на припущеннях. У матеріалах справи немає жодного доказу того, що АГТ завдала державі збитків.

"Навпаки — є офіційна бухгалтерія, платіжні документи, податкова звітність, що підтверджують: завод отримав мільярди гривень від нашої співпраці", - наголосив він.

За даними інтерв’ю, у період співпраці АГТ перерахувала ОПЗ понад 4,5 мільярда гривень за переробку продукції та сплатила понад 2 мільярди гривень податків до бюджетів різних рівнів. На думку партнерів компанії, ці кошти свідчать про те, що діяльність АГТ сприяла фінансовій стабільності заводу. Зокрема, компанія постачила на завод понад 1,4 мільярда кубометрів газу, що дозволило виробити 1,7 мільйона тонн карбаміду та понад 180 тисяч тонн аміаку, забезпечивши експорт і надходження до бюджету.

Володимир Колот зазначив, що звинувачення з’явилися після того, як АГТ оголосила про намір брати участь у приватизації ОПЗ. На його думку, це стало тригером для тиску, а сама справа має політичний контекст і спрямована на усунення компанії як потенційного конкурента у приватизаційному процесі.

"Складається враження, що хтось просто злякався, що реальні українські інвестори можуть виграти чесну приватизацію", — зазначив він.

Довідково:

Одеський припортовий завод у місті Южне спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду. Після завершення співпраці з АГТ у 2021 році завод повністю зупинив виробництво добрив.

Приватизація ОПЗ, запланована на 25 листопада 2025 року, спрямована на залучення інвестора для відновлення роботи підприємства.