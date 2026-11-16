Агрохолдинг KSG Agro погасив облігації на $1,5 млн і планує нові випуски у 2027 році

Агрохолдинг KSG Agro погасив корпоративні облігації серії B загальною номінальною вартістю $1,5 млн. Розрахунки з інвесторами проведено в повному обсязі та у встановлений строк за рахунок власної валютної виручки.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу KSG Agro.

Емітентом облігацій є ТОВ "КСГ "Дніпро", яке входить до групи KSG Agro та відповідає за її рослинницький напрям. Приватний випуск облігацій номінальною вартістю $1,5 млн зареєструвала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у серпні 2023 року. Розміщення серед інвесторів відбулося в листопаді того ж року.

Відсоткова ставка за облігаціями становила 7% річних. Андеррайтером випуску виступив Таскомбанк.

За даними агрохолдингу, залучені кошти спрямовували на оновлення сільськогосподарської техніки та розвиток агровиробництва.

У 2025 році власники облігацій серій A та B отримали можливість повернути вкладені кошти, однак погодилися продовжити строк фінансування компанії ще на півтора року. Загальна сума цих випусків становила $3 млн.

У KSG Agro зазначили, що власники облігацій отримали купонний дохід за подовжений період, а інвесторам серії B повернули основну суму вкладень.

Наразі, за інформацією компанії, в обігу залишаються облігації КСГ "Дніпро" серій A та C загальним обсягом $3 млн.

Нові випуски облігацій у 2027 році

KSG Agro планує у 2027 році нові випуски корпоративних облігацій у доларах США та вперше для групи – у євро.

Компанія розглядає випуски зі строками обігу 12, 18 та 24 місяці. За повідомленням пресслужби, їх планують зареєструвати в НКЦПФР, а андеррайтером виступатиме Таскомбанк. Залучене фінансування агрохолдинг має намір спрямувати на модернізацію сільськогосподарської техніки, оновлення маточного поголів'я свиней та розвиток енергонезалежності господарств.

Інформації про заплановані ставки дохідності за новими облігаціями компанія не навела.

Що відомо про KSG Agro

KSG Agro заснували на початку 2000-х років. Агрохолдинг працює у сферах рослинництва, свинарства та виробництва біоенергії. За інформацією компанії, її земельний банк становить близько 21 тис. га.

Акції KSG Agro котируються на Варшавській фондовій біржі з 2011 року.

За даними пресслужби, операційний прибуток KSG Agro за підсумками 2025 року зріс більш ніж удвічі – до $6,4 млн. Показник EBITDA збільшився на 74% – до $7,5 млн. У першому півріччі 2026 року операційний прибуток холдингу зріс у 3,2 раза, до $2,49 млн, а EBITDA – у 2,6 раза, до $2,75 млн.

У червні Dilo повідомляло, що агрохолдинг KSG Agro вирішив інвестувати понад 25 млн грн у створення автономної системи водопостачання для свинокомплексу в Дніпропетровській області.