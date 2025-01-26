Акції Apple демонструють найгірший початок року за останні 17 років

Акції компанії Apple почали 2025 рік з рекордно поганих результатів, втративши 11% своєї вартості. Це найгірший старт року для компанії з 2008 року.

Про це пише Вloomberg.

Зниження акцій Apple стало найгіршим серед "Чудової сімки" провідних технологічних компаній (до неї входять також Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia та Tesla). Крім того, це значно контрастує з індексом S&P 500, який зріс на 3,7% за цей самий період і досяг нових рекордних рівнів.

Наразі акції Apple наближаються до 200-денної "ковзної середньої" — технічного рівня, який трейдери вважають важливим показником довгострокового тренду. Його порушення може сигналізувати про подальше зниження.

Apple донедавна була найбільшою компанією світу за ринковою капіталізацією, але її місце зайняла Nvidia. Незважаючи на зниження акцій Apple, індекс S&P 500 продовжує зростати, однак експерти попереджають, що тривале зниження вартості акцій технологічних гігантів може створити ризик для ринку в цілому.

Повідомляється, що Apple опублікує звіт про квартальний прибуток 30 січня, який стане важливим каталізатором для акцій. Аналітики очікують прибуток на акцію в розмірі $2,35 при доході $124,2 мільярда.

Технічні аналітики звертають увагу на 200-денну ковзну середню, яка для багатьох інвесторів є індикатором стійкості акцій. Якщо цей рівень буде порушено, наступною зоною підтримки може стати позначка $208, за словами Кеті Стоктон, керуючого партнера Fairlead Strategies LLC.

Нагадаємо, влітку 2024 року Apple встановила новий рекорд, ставши першою компанією в історії, яка досягла ринкової капіталізації у 3,5 трильйона доларів. Ціни акцій компанії досягли свого найвищого рівня - майже 229 доларів за акцію.