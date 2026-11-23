Акції компанії Coca-Cola HBC AG продемонстрували зростання на дебютних торгах на Йоганнесбурзькій фондовій біржі у Південно-Африканській Республіці. Вихід компанії на найбільший фондовий майданчик Африки відбувся за кілька днів до завершення угоди вартістю 2,6 мільярда доларів, яка суттєво розширить її присутність на континенті.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Під час відкриття торгів на головній біржі Йоганнесбурга ціна акцій становила близько 56,5 долара (996 південноафриканських рандів), згодом піднялася до позначки близько 59 доларів (1 039,5 ранда), а станом на 9:38 ранку папери торгувалися майже по 58,7 долара (1 035 рандів).

Лістинг додав на Йоганнесбурзьку біржу компанію з ринковою оцінкою близько 21 мільярда доларів на тлі багаторічного скорочення кількості емітентів на майданчику, де наприкінці 2025 року налічувався 271 лістинг проти 284 двома роками раніше за даними Південно-Африканського резервного банку.

Деталі лістингу та параметри угоди на $2,6 мільярда

На відміну від первинного публічного розміщення акцій (IPO), вихід Coca-Cola HBC у Йоганнесбурзі є вторинним лістингом наявних акцій без пропозиції нових паперів і залучення додаткового капіталу, тоді як основний лістинг компанії залишається в Лондоні, а її акції також торгуються в Афінах.

Придбання частки в африканському бізнесі. Очікується, що вже 27 листопада Coca-Cola HBC закриє оголошену торік угоду на 2,6 мільярда доларів із купівлі 75% акцій компанії Coca-Cola Beverages Africa у корпорації Coca-Cola Co. та інвестиційної групи Gutsche Family Investments, що дозволить створити другого у світі партнера з розливу напоїв бренду за обсягами виробництва.

Випуск нових акцій та зміна структури власників. У межах угоди Coca-Cola HBC випустить 21 мільйон нових акцій для Gutsche Family Investments, торги якими в Йоганнесбурзі, Лондоні та Афінах мають розпочатися 30 листопада, після чого частка пов'язаної з родиною голови ради директорів Анастасіса Девіда компанії Kar-Tess Holding становитиме 22,14%, корпорація Coca-Cola Co. володітиме 20,3%, а Gutsche Family Investments — 5,45%.

Угода є частиною довгострокової стратегії самої Coca-Cola Co., спрямованої на скорочення прямого володіння підприємствами з розливу напоїв зі збереженням пакетів акцій у найбільших ботлінгових партнерах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Coca-Cola збільшила прибуток та випередила PepsiCo на ринку. Компанія підвищила свій річний прогноз прибутку завдяки високому попиту на безалкогольні напої в Індії та Бразилії, а зростання продажів дорожчих продуктів, зокрема молока Fairlife, компенсувало збільшення витрат у Північній Америці.