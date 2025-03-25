Активи десяти банків на 3 млрд грн йдуть з молотка: що відомо про аукціон

Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ( ФГВФО) виставить на продаж активи десяти банків, що перебувають у процесі ліквідації, на суму 3 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Що відомо про активи

Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 3 млрд грн.

Із них на суму 2,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на 236,2 млн грн — об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 30,9 млн грн.

Упродовж цього тижня заплановано продаж активів таких банків:

АТ "Банк "Фінанси та Кредит" — права вимоги за кредитами на суму 2,4 млрд грн.

ПАТ "Промінвестбанк" — загальна сума 341,3 млн грн, з яких 212,5 млн грн — права вимоги за кредитами, 124,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби, а також 4,1 млн грн — дебіторська заборгованість.

АТ "Дельта Банк" — основні засоби на суму 66,6 млн грн.

АТ "Мегабанк" — загальна сума 44,4 млн грн, з яких 36,2 млн грн — права вимоги за кредитами, 7,9 млн грн — дебіторська заборгованість, 0,3 млн грн — об'єкти нерухомого майна.

АТ "МР Банк" — загальна сума 43,5 млн грн, з яких 29,3 млн грн — об'єкти нерухомого майна та інші основні засоби, 14,2 млн грн — дебіторська заборгованість.

АТ "Банк Січ" — загальна сума 15,3 млн грн, з яких 15,3 млн грн — об'єкти нерухомого майна, авто та інші основні засоби, 0,002 млн грн — дебіторська заборгованість.

ПАТ "КСГ Банк" — права вимоги за кредитами на суму 5,3 млн грн.

АТ "АКБ "Конкорд" — дебіторська заборгованість на суму понад 3,7 млн грн.

АТ "Укрбудінвестбанк" — загальна сума 1,5 млн грн, з яких 0,8 млн грн — дебіторська заборгованість, 0,7 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ "Айбокс Банк" — дебіторська заборгованість на суму 0,3 млн грн.

Про аукціони

Аукціони проводяться в електронній системі Prozorro.Продажі, участь у яких може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за кредитами, що виставлені на продаж, а також громадян і компаній, пов’язаних із російською федерацією. Переможець визначається за принципом найвищої запропонованої ціни.

Додамо, активи неплатоспроможних банків продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціонах за цінами, що є суттєво нижчими в порівнянні з їх балансовою та навіть оціночною вартістю

Нагадаємо, ФГВФО подав до українського суду новий позов проти Російської Федерації щодо збитків, завданих внаслідок військової агресії банкам, що перебувають у Фонді.