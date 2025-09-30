Запланована подія 2

Активи шести банків-банкрутів виставлено на аукціон за 255,2 млн грн: яке майно піде з молотка

торги, аукціон, документи, чоловік
Активи 6 банків-банкрутів виставлено на аукціон в Prozorro.Продажі. / Freepik

Протягом цього тижня у державній електронній системі Prozorro.Продажі заплановано реалізацію активів 6 банків, що перебувають у процесі ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Сукупна початкова ціна всіх лотів становить 255,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Структура активів, виставлених на аукціон:

  • нерухоме майно, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби — 128,7 млн грн; 
  • права вимоги за кредитами — 121,6 млн грн; 
  • дебіторська заборгованість перед банками — 4,8 млн грн; 
  • цінні папери — 0,1 млн грн.

Упродовж тижня відбудуться торги активами таких фінансових установ:

  • АТ "Комінвестбанк" — загальна сума 158,4 млн грн. Сюди входять права вимоги за кредитами (121,3 млн грн) та об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки й основні засоби (37,0 млн грн); 
  • ПАТ "Промінвестбанк" — загальна сума 81,4 млн грн. У тому числі, нерухомість, земля та основні засоби (77,7 млн грн), дебіторська заборгованість (3,6 млн грн) та цінні папери (0,1 млн грн); 
  • АТ "Айбокс Банк" — загальна сума 13,5 млн грн. Переважно нерухоме майно та основні засоби (13,4 млн грн), а також дебіторська заборгованість (0,06 млн грн); 
  • АТ "Укрбудінвестбанк" — загальна сума 1,3 млн грн. Включає дебіторську заборгованість (1,0 млн грн) та права вимоги за кредитами (0,2 млн грн); 
  • АТ "МР Банк"  нерухоме майно виставлено з початковою ціною 0,5 млн грн; 
  • АТ "АКБ Конкорд" — дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 0,2 млн грн.

Фонд нагадує, що всі кошти, отримані від реалізації цих активів, спрямовуються на розрахунок з кредиторами ліквідованих банків. Детальна інформація про кожен лот доступна на сайті ФГВФО.

Нагадаємо, у вересні на аукціон було виставлено активи 10 банків-банкрутів на 346,2 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук