Актуалізація пріоритетів досліджень: НБУ визначив стратегічні напрями

Національний банк переглянув та оновив перелік пріоритетних напрямів досліджень, які визначатимуть фокус економічного аналізу у найближчий період. Це рішення покликане посилити аналітичну підтримку монетарної політики та сприяти розвитку сучасної економічної думки в Україні.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про пріорітетні напрямки

До пріоритетних напрямів досліджень належать:

1) монетарна політика та макроекономічна стабільність.

В умовах війни та економічної невизначеності НБУ зосереджує дослідження на інтеграції інструментів монетарної політики, розробці оперативних індикаторів, сценарному аналізі та узгодженні дій із фіскальною політикою для підтримки макростабільності.

За цим напрямом особливо актуальними є такі теми:

еволюція трансмісійного механізму монетарної політики;

поглиблене макроекономічне моделювання та прогнозування;

інфляційні очікування, довіра до центрального банку та ефективна комунікація;

взаємодія фіскальної та монетарної політики;

глобальні економічні цикли і трансмісія зовнішніх шоків;

2) фінансова стабільність та розвиток кредитування.

Банківська система України залишається стабільною, ліквідною, достатньо капіталізованою та прибутковою, безперервно забезпечуючи свої ключові функції та підтримуючи державу й реальний сектор економіки навіть в умовах війни.

Водночас для забезпечення фінансової стабільності та розвитку кредитування в довгостроковій перспективі з урахуванням можливості актуалізації різних ризиків та сценаріїв, а також у межах євроінтеграційного процесу України Національний банк заохочує дослідження з таких питань:

аналіз та калібрування макропруденційних інструментів;

моніторинг системних ризиків і фінансових циклів;

чинники та ризики кредитування;

вплив макропруденційної політики та кредитування на реальну економіку;

кіберризики та фінансова стабільність;

екологічні, соціальні та управлінські (ESG) ризики та фінансова стабільність;

3) довгострокові виклики стійкому економічному зростанню.

Для підтримки сталого зростання в умовах глобальної фрагментації НБУ зосередить дослідження на впливі світової економіки, конкурентоспроможності, технологіях, продуктивності, людському капіталі, демографії, енергетичній безпеці та кліматичних ризиках.

4) цифровізація, нові технології та штучний інтелект.

НБУ досліджує інноваційні підходи до аналізу й прогнозування з акцентом на великі дані, машинне навчання та ШІ для глибшого розуміння економічних процесів.

За цим напрямом особливо актуальними є такі теми:

інноваційні підходи до економічного аналізу та прогнозування;

великі дані для аналізу економічної політики;

штучний інтелект у діяльності центральних банків;

регулювання та вплив цифрових грошей і ринків.

Нагадаємо, НБУ встановив нові вимоги для надавачів фінансових платіжних послуг та операторів платіжних систем щодо опису схем виконання платіжних операцій.