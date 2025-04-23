Алкогольна галузь демонструє ріст виторгу, але скоротила податкові платежі – Гетманцев

У березні 2025 року ефективність сплати ПДВ виробниками лікеро-горілчаних виробів в Україні знизилась до 4,5%, що на 1,8 відсоткових пункта менше, ніж торік – свідчення погіршення податкової дисципліни в галузі на тлі зростання обсягів роздрібного виторгу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Основні показники

Гетманцев відзначив, що роздрібна торгівля лікеро-горілчаною продукцією у березні 2025 року демонструє зростання — за даними РРО/ПРРО, виторг у галузі сягнув 12,99 млрд грн.

Водночас, попри загальний приріст, середній виторг на одну ліцензію знизився на 2% у порівнянні з березнем минулого року та становив 124 тис. грн, що свідчить про розпорошення обсягів продажу через збільшення кількості ліцензіатів.

Зменшення пов’язано з стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році - кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить — 104 677 одиниць.

У березні 2025 року надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції склали 685,5 млн грн.

Це на 3,2 млн грн, або 0,5% менше, ніж у березні минулого року, що свідчить про незначне, але показове зниження фіскальної ефективності галузі, підсумовує Гетманцев.

Нагадаємо, 1 квітня 2024 року оновився перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий “клуб білого бізнесу”) від Державної податкової служби.

Наразі у переліку більше 8 тисяч компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з РФ.