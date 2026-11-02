Alphabet знову нарощує борг: витрати на ШІ цього року сягнуть $205 млрд

Alphabet, материнська компанія Google, вдруге цього року вийшла на ринок єврооблігацій. Нове розміщення відбувається на тлі рекордних витрат компанії на штучний інтелект та зростання вартості запозичень для технологічного сектору.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Alphabet запропонувала інвесторам сім траншів облігацій із термінами погашення від двох до 19 років.

Початковий орієнтир дохідності дворічних паперів становить близько 60 базисних пунктів понад середні свопові ставки. Для 19-річних облігацій премія сягає приблизно 205–210 базисних пунктів.

Нове розміщення відбувається після різкого погіршення настроїв інвесторів щодо боргу технологічних компаній, які витрачають сотні мільярдів доларів на розвиток штучного інтелекту.

Вартість страхування боргу Alphabet зросла до рекорду

Минулого тижня фінансові результати Alphabet посилили побоювання інвесторів щодо масштабів витрат компанії на ШІ та їхньої окупності.

У п’ятницю вартість кредитних дефолтних свопів (CDS), які страхують інвесторів від дефолту Alphabet, зросла на 6,4 базисного пункту — майже до рекордних 91 базисного пункту.

Днем раніше акції Alphabet пережили найбільше одноденне падіння в історії компанії після слабших за очікування результатів пошукової реклами та чергового збільшення витрат.

Alphabet зберегла прогноз капітальних витрат на 2026 рік на рівні до $205 млрд. Значна частина цих коштів спрямовується на дата-центри, обчислювальну інфраструктуру та інші проєкти, пов’язані зі штучним інтелектом.

Очікується, що технологічні гіганти й надалі активно залучатимуть боргове фінансування для покриття таких витрат, хоча інвестори стають обережнішими та вимагають вищу премію за ризик.

Alphabet уже залучала мільярди в Європі

У травні компанія продала єврооблігації на €9 млрд шістьма траншами. Нинішній вихід на європейський борговий ринок став для Alphabet уже другим цього року.

Організаторами нового розміщення виступають Barclays, BNP Paribas та Deutsche Bank.

Нагадаємо, у серпні Alphabet позичила майже $4 млрд на австралійському борговому ринку. За довгострокові облігації компанії довелося запропонувати дохідність майже 7% — найвищу для Alphabet на той момент, що вже демонструвало подорожчання фінансування масштабних ШІ-проєктів.