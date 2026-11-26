Amazon змінює правила для продавців з України. До 31 грудня 2026 року підприємці мають надати майданчику чинний український номер платника ПДВ (VRN). Якщо цього не зробити, з 1 січня 2027 року акаунти заблокують в усіх магазинах Amazon — продавці більше не зможуть отримувати та виконувати замовлення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на вимоги Amazon.

"Надаючи дійсний український VRN, ви підтверджуєте, що є юридичною особою або фізичною особою, зареєстрованою як приватний підприємець в Україні. Якщо ви фізична особа, яка ще не зареєстрована як приватний підприємець, ви повинні спочатку завершити реєстрацію та отримати український VRN, перш ніж надавати його Amazon", - йдеться в повідомленні.

Що вимагає платформа

Для підтвердження підприємницького статусу маркетплейс приймає виключно номер платника ПДВ (VAT Registration Number, VRN).

Стандартні реєстраційні документи, якими користується більшість малого бізнесу в Україні, платформа не зараховує.

Ризики для "спрощенців"

Нові правила створюють бар’єр для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування та законно звільнені від сплати ПДВ.

Зокрема, ФОП другої групи взагалі не мають права реєструватися платниками цього податку без зміни групи, а підприємці третьої групи зі ставкою єдиного податку 5% працюють без ПДВ.

Щоб уникнути блокування акаунтів, Amazon рекомендує українським продавцям перейти на третю групу єдиного податку (зі ставкою 3% + ПДВ) та оформити статус платника ПДВ.

"Якщо ви реєструєтесь як приватний підприємець, вам необхідно обрати спрощений режим оподаткування Групи 3, оскільки Групи 1 та 2 не дозволяють реєстрацію платника ПДВ", - повідомляють в маркетплейсі.

Юридичний контекст вимоги

У своїх повідомленнях Amazon посилається на закон України № 4903-IX, норми якого набувають чинності з 1 січня 2027 року. Проте українське законодавство не зобов’язує всіх ФОПів ставати платниками ПДВ лише через торгівлю на закордонних маркетплейсах: статус офіційно зареєстрованого підприємця та статус платника ПДВ є окремими юридичними категоріями.

Маркетплейс попереджає: якщо до кінця року продавець не надасть VRN, з 1 січня 2027 року його обліковий запис буде деактивовано в усіх магазинах Amazon. Продавець більше не зможе отримувати та виконувати замовлення.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У визначених законом випадках, якщо людина продає товари через кілька онлайн-майданчиків і перевищує встановлені пороги доходу, суму податку самостійно визначатиме податкова.