Американські посадовці відвідають Париж для переговорів щодо завершення війни в Україні: деталі

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента Стів Віткофф здійснять візит до Франції, де обговорять шляхи мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України. Поїздка запланована на 16-18 квітня.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

Держдеп анонсував поїздку Рубіо та Віткоффа до Франції

Державний секретар США Марко Рубіо та посол Стів Віткофф з 16 по 18 квітня перебуватимуть у Парижі, де проведуть переговори з європейськими партнерами.

Метою візиту є просування ініціативи президента Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни та зупинення кровопролиття. Крім того, американські дипломати обговорять можливості зміцнення співпраці й реалізації спільних інтересів у регіоні.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.