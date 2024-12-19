Американський дипломат заявив про підтримку проєкту з добудови Хмельницької АЕС

Добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС сприятиме енергетичній незалежності України та подальшій співпраці Києва і Вашингтона в галузі атомної енергетики. Про це заявив екс-посол США в Україні (2003-2006) і директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.

"Оскільки повітряна кампанія Москви проти української енергетичної інфраструктури триває, приємно бачити, що Рада розглядає законодавство про завершення будівництва Хмельницької атомної електростанції, яке має бути здійснене через співпрацю з американськими фірмами", – написав він у соцмережі X.

Йдеться про урядовий законопроєкт №11146. Його зареєстрували у квітні 2024 року. У червні було надано схвальний висновок профільного комітету.

Цей законопроєкт стояв першим у порядку денному засідання Верховної Ради 17 грудня, однак його було знято з розгляду, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Парламент може повернутися до цього питання, але нова дата розгляду не називалася.

Хмельницька АЕС розташована у Нетішині на Хмельниччині. Раніше в пресслужбі "Енергоатому" зазначили, що добудова енергоблоків №3 і №4 ХАЕС – один із пріоритетів компанії. Їх запуск дозволить суттєво збільшити генерацію електроенергії та посилить енергетичну незалежність країни. Готовність енергоблоків складає 80% та 25% відповідно.

Раніше глава Міненерго Герман Галущенко зазначав, що добудова енергоблоків Хмельницької АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.