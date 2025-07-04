АМКУ оштрафував на понад 2,2 млн гривень дві компанії за антиконкурентні дії на торгах: деталі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 3 липня 2025 року прийняв рішення про накладення штрафу у понад 2,2 млн грн на два товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Моніторинг" і "Будівельно-енергетична компанія", які вчинили узгоджені антиконкурентні дії під час торгів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

За даними комітету, компанії вчинили змову під час участі у торгах із закупівлі робіт з реконструкції ПС 400кВ "Мукачеве" очікуваною вартістю 46 млн грн, проведених в 2021 році "Укренерго".

Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах. За змову "Енерго Моніторинг" і "Будівельно-енергетична компанія" оштрафовані Комітетом на загальну суму 2 235 595 грн.

Як зазначили в АМКУ, згідно з законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

Що відомо про фігурантів?

Згідно із даними Оpendatabot ТОВ "Енерго Моніторинг" займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням та деталями до нього. Була заснована у 2015 році. Кінцевим бенефіціарним власником є Наталія Коробка.

ТОВ "Будівельно-енергетична компанія" займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій. Заснована у 2018 році. Кінцевий бенефіціарний власник — Микола Московський.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував компанії на 5,2 млн грн за змову при закупівлі дизпалива