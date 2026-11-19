Антимонопольний комітет України визнав дії компаній "Спецтрейд Україна", "Західспецбезпека" та "Прослент Груп" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав на них штрафи на загальну суму 10,47 мільйона гривень. Підприємства викрили на антиконкурентних узгоджених діях, які призвели до спотворення результатів шести процедур публічних закупівель.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Йдеться про тендери на закупівлю форменого одягу та облаштування, які проводили ПАТ "Укрнафта", КП "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради, МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та АТ "Укртрансгаз".

Під час розгляду справи регулятор встановив, що поведінка фігурантів не була випадковим збігом обставин, а свідчила про скоординованість їхніх кроків, унаслідок чого між учасниками була фактично усунута конкуренція.

ТОВ "Спецтрейд Україна" отримало штраф у розмірі 5,99 мільйона гривень.

ТОВ "Західспецбезпека" оштрафоване на 2,75 мільйона гривень.

ТОВ "Прослент Груп" має сплатити 1,73 мільйона гривень.

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", притягнення суб'єкта господарювання протягом останніх трьох років до відповідальності за спотворення результатів торгів є підставою для відмови таким компаніям в участі у майбутніх процедурах закупівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ виписав штрафи на 35,5 млн грн за змови на тендерах і земельних аукціонах. Регулятор ухвалив п'ять рішень щодо порушення конкурентного законодавства учасниками державних закупівель, тендерів на ремонтні роботи та земельних торгів.