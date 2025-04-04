АМКУ розкритикував МВС за рекламу лише одного онлайн-тренажера для підготовки водіїв

Антимонопольний комітет виявив, що МВС рекламує онлайн-тренажер для підготовки до іспиту з правил дорожнього руху платформи ДП "Інфотех", що порушує антимонопольне законодавство, та рекомендує припинити це.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ виявив, що на офіційних вебсайтах і сторінках у соціальних мережах МВС України є посилання на тренажер з правил дорожнього руху – онлайн-платформу ДП "Інфотех". Вона надає можливість тренуватися до теоретичного іспиту на права водія, пропонуючи додаткові функції для ефективнішої підготовки.

Проте є й інші застосунки, якими майбутні водії можуть скористатися для підготовки до складання теоретичного іспиту, зокрема, сервіси "Vodiy.ua", "Green Way", "Онлайн автошкола Час", "Равлик ПДР" тощо.

Зазначається, що розміщення реклами онлайн-платформи ДП "Інфотех" на урядових вебсайтах надає їй конкурентну перевагу, оскільки, на відміну від інших компаній, вона не потребує витрат на рекламну кампанію. Це також може викликати у споживачів невірне уявлення про те, що інші подібні платформи надають неточну інформацію або послуги низької якості, і це може стати перешкодою для виходу нових гравців на ринок.

Зважаючи на виявлені порушення АМКУ, керуючись законом "Про захист економічної конкуренції", рекомендував МВС України (ГСЦ МВС) припинити надання ДП "Інфотех" конкурентних переваг у підготовці до іспиту на права водія, оскільки це порушує антимонопольне законодавство.

Нагадаємо, з початку 2025 року понад 37 тисяч українців отримали своє перше водійське посвідчення.