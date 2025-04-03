АМКУ розпочав справу проти порту "Чорноморськ": які порушення виявили

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи, яка стосується державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" і підозри у порушенні законодавства про захист економічної конкуренції.

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Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

АМКУ підозрює, що порт "Чорноморськ" міг встановити економічно необґрунтовані ціни на послуги з доступу до портової інфраструктури для обслуговування та зберігання експортних, імпортних і транзитних контейнерів стандартів ISO.

Також у вартість були штучно додані послуги, які насправді не надавалися, що могло призвести до обмеження прав інших суб'єктів господарювання або споживачів, чого не сталося б при наявності чесної ринкової конкуренції.

Як зазначається, розгляд справи може тривати до трьох років, згідно з Законом України "Про захист економічної конкуренції". АМКУ продовжує розслідування для встановлення обставин справи та прийняття відповідного рішення.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП «Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Delo.ua раніше повідомляло, що АМКУ звинуватило торговельний порт "Чорноморськ" у зловживанні монопольним становищем на ринку стивідорних послуг. За це порушення на підприємство було накладено штраф у розмірі 2 мільйони гривень.