Аналітика ринку: найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень 2025 року

Китайські авто підкорюють український ринок / Depositphotos

У серпні 2025 року китайські авто встановили новий рекорд в Україні: їх частка на ринку вперше перевищила чверть, сягнувши 26,7%. Йдеться не лише про місцеві бренди на кшталт BYD чи Zeekr, а про всі машини які були виготовлені в Китаї.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

З 6787 нових імпортних машин, зареєстрованих в Україні у серпні, 1809 були з Китаю. Це найвищий показник за весь час спостережень і помітне зростання порівняно з липнем (24,5%) і червнем (19,6%).

Більшість нових авто з Китаю — це електромобілі: у серпні вони склали 89,4% від усіх китайських легковиків, зареєстрованих в Україні. Бензинові авто становили лише 7,6%, а гібриди — 3%.

Топ-10 марок імпорту з Китаю

На український ринок потрапляють як автомобілі від суто китайських компаній (BYD, Zeekr), так і моделі всесвітньо відомих брендів (Honda, Audi), які збираються на спільних підприємствах у Китаї. 

Лідери серед моделей 

Аналіз свідчить, що українські покупці вибирають автомобілі "made in China" не лише через ціну, а й завдяки їхнім технологіям, дизайну та практичності. Кожен з автомобілів-лідерів має свої сильні сторони, що приваблюють різні групи споживачів.

  • BYD Song Plus (386 шт.): Беззаперечний лідер, який приваблює оптимальним співвідношенням запасу ходу, дизайну та ціни ($28 000).
  • Honda e:NS1 (202 шт.): Цей електрокросовер — вибір тих, хто цінує надійність японського бренду та переваги сучасного електромобіля ($17 200).
  • BYD Sea Lion 07 (153 шт.): Ще одна популярна модель від BYD. Її обирають за сміливий дизайн та передові технології ($32 500).
  • Audi Q4 e-tron (98 шт.): Німецький преміальний електромобіль, який завдяки виробництву в Китаї став доступнішим, зберігаючи престиж і якість Audi ($33 600).
  • Zeekr 7X (93 шт.): Для тих, хто шукає ексклюзивність та інновації. Ця модель вирізняється футуристичним дизайном та передовими технологіями ($41 300).
Український ринок "китайських" авто дуже різноманітний. Сьогодні покупець має можливість знайти як економний та надійний електромобіль, так і преміальний, технологічно досконалий кросовер, що повністю відповідає його потребам та очікуванням.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб