Анатолій Амелін заявив про скоординовану кампанію проти Fire Point

Засновник та директор аналітичного центру Advanter Group Анатолій Амелін заявив про ознаки цілеспрямованої скоординованої медійної кампанії проти української оборонної компанії Fire Point і назвав Росію одним із її головних вигодонабувачів.

На думку Амеліна, дискредитація виробника українських далекобійних засобів ураження відповідає передусім інтересам Росії, а також політичних опонентів президента Володимира Зеленського та американських виробників аналогічної продукції. Про це він написав у Facebook.

«Мені одному видно цілеспрямовану скоординовану медійну кампанію проти Файерпойнт?» — зазначив він.

Серед ознак такої кампанії Амелін назвав масове поширення вирваних із контексту цитат, які, за його словами, не відповідають реальному змісту сказаного представниками компанії.

«Цитати, вирвані з контексту, що не мають відношення до реальності (сам переслухав), розганяються тисячами ботів», — стверджує він.

Ще однією ознакою координованої атаки Амелін вважає десятки синхронних дописів, які поширюють різні бот-акаунти.

Окремо він звернув увагу на використання старих відео генеральної директорки Fire Point Ірини Терех. За словами Амеліна, псевдолідери громадської думки репостять її давні коментарі про початкові кроки в бізнесі, подаючи їх у контексті нинішньої критики компанії.

«Псевдо ЛОми репостять і коментують старі відео Ірини Терех, CEO Файерпойнт, де вона розповідала про початкові кроки в бізнесі (дуже логічно все і чесно сказала, послухайте)», — написав він.

Амелін також спростував твердження про нібито масштабне державне фінансування розробки Fire Point. За його словами, у публічному просторі називають фантастичні суми, які Україна начебто витратила на створення власної балістичної продукції, хоча сама компанія, як стверджує автор допису, не отримувала на ці розробки державних коштів.

«Називаються якісь фантастичні суми, які Україна витратила на розробку Файерпойнтом власної балістики… При тому, що компанія не отримувала на розробку ні копійки…(!)», — заявив Амелін.

Він запропонував оцінювати ситуацію через принцип «Шукай кому вигідно» і назвав три групи потенційних вигодонабувачів. Першою він назвав Росію.

«Росії, яка вихоплює від України на глибину до 2,5 тис км саме продукцією Файерпойнт», — написав Амелін, пояснюючи, чому дискредитація українського виробника може бути вигідною Москві.

Другою групою він назвав політичних опонентів Володимира Зеленського.

«Вигідно політичним опонентам Зеленського, які невтомлюються вигадувати нові “зради”, де їх немає. Але роблячи це знову таки допомагають Кремлю (сподіваюсь, несвідомо)», — зазначив Амелін.

Третім можливим вигодонабувачем він вважає американських виробників озброєння, які конкурують із продукцією Fire Point.

«США, точніше Американським виробникам конкуруючої продукції (нагадаю, Файерпойнт ініціатор та ядро європейської антибалістичної системи)», — написав він.

Амелін наголосив, що вважає критичне мислення необхідним для оцінки інформації про український оборонно-промисловий комплекс.

«Радий тому, що вистачає людей із критичним мисленням, які можуть ставити запитання та відокремлювати правду від вкидів», — зазначив він.

Водночас, за його оцінкою, інформаційні операції проти українських оборонних підприємств можуть бути ефективними саме завдяки масовому поширенню неперевіреної інформації.

«Але… агенти ворогів України дуже успішно використовують стадо», — написав Амелін.

Окремо він наголосив на значенні Fire Point для обороноздатності країни та зменшення залежності від іноземних партнерів.

«Головне, що Україна Сьогодні відсотків на 80% забезпечує свою обороноздатність. Сама (!)», — заявив він.

Також Амелін зазначив, що розвиток власного оборонного виробництва знижує залежність України від партнерів, які, за його словами, можуть наполягати на капітуляційних умовах. Ця теза є продовженням його аргументації щодо стратегічної важливості українського виробництва озброєння.