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Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?
У сучасному бізнес-середовищі англійська вже давно перестала бути "плюсом до резюме" — вона стала обов’язковою умовою для кар’єрного зростання, міжнародної співпраці та роботи в топових компаніях. Саме тому для більшості компаній міста Київ важлива корпоративна англійська, а JustSchool — це перевірене рішення для командного навчання.
Чому англійська стала мовою кар’єрного успіху?
- За даними LinkedIn, 90% міжнародних вакансій вимагають знання англійської хоча б на середньому рівні.
- Дослідження EF English Proficiency Index показує, що країни з високим рівнем англійської мають вищий ВВП на душу населення.
- Близько 70% українських HR-фахівців зазначають, що англійська — ключовий критерій при найманні на позиції з перспективою росту.
ТОП фраз для співбесіди (з перекладом):
- I'm a quick learner and easily adapt to new environments. — Я швидко навчаюся і легко пристосовуюсь до нового середовища.
- I have experience working in a fast-paced and dynamic team. — Маю досвід роботи в динамічній команді з високим темпом.
- My key strengths include problem-solving and effective communication. — Мої основні сильні сторони — розв'язання проблем та ефективна комунікація.
- I'm looking forward to contributing to your team. — З нетерпінням чекаю можливості зробити внесок у вашу команду.
- I believe my background in [field] makes me a strong candidate for this role. — Вважаю, що мій досвід у сфері [галузь] робить мене сильним кандидатом.
Типові запитання на англомовній співбесіді (з перекладом):
- Tell me about yourself. — Розкажіть про себе.
- Why do you want to work here? — Чому ви хочете працювати саме тут?
- What are your strengths and weaknesses? — Які ваші сильні та слабкі сторони?
- Describe a difficult situation you faced and how you handled it. — Опишіть складну ситуацію та як ви її вирішили.
- Where do you see yourself in five years? — Ким ви себе бачите через п’ять років?
- What makes you the right fit for this position? — Чому саме ви підходите на цю посаду?
- Tell me about a time you worked in a team. — Розкажіть про випадок, коли ви працювали в команді.
- How do you handle stress or pressure? — Як ви справляєтесь зі стресом або тиском?
- Do you have any questions for us? — Чи маєте ви до нас запитання?
Лексика для CV та вакансій:
- Resume / CV — резюме
- Cover letter — мотиваційний лист
- Job opening / Vacancy — вакансія
- Responsibilities — обов’язки
- Skills / Qualifications — навички / кваліфікація
- Work experience — досвід роботи
- References — рекомендації
- Achievements — досягнення
- Salary expectations — очікування щодо зарплати
Фрази для різних робочих ситуацій (з перекладом):
Електронна пошта та ділове листування:
- I’m writing to follow up on… — Пишу, щоб уточнити…
- Please let me know if you need any further information. — Дайте знати, якщо потрібна додаткова інформація.
- Could you please confirm…? — Чи не могли б ви підтвердити…?
- I appreciate your quick response. — Дякую за оперативну відповідь.
Онлайн-зустрічі та переговори:
- Let’s jump right into it. — Перейдемо одразу до справи.
- Would you mind elaborating on that? — Чи не могли б ви уточнити?
- That’s a fair point. — Це слушне зауваження.
- Let’s circle back to this later. — Повернемось до цього пізніше.
Презентації та публічні виступи:
- Today, I’d like to present... — Сьогодні я хотів би представити…
- Let’s take a look at the numbers. — Подивімось на цифри.
- In conclusion, I believe... — Підсумовуючи, я вважаю…
- Thank you for your attention. — Дякую за увагу.
Телефонні розмови:
- Could you speak up a bit? — Можете говорити трохи голосніше?
- Let me repeat that to confirm. — Дозвольте повторити для уточнення.
- I'll make sure to pass that on. — Обов’язково передам це.
- Can we schedule a follow-up call? — Чи можемо призначити наступну розмову?
Англійська — це ваш інструмент кар’єрного прориву. Що краще ви орієнтуєтесь у діловій комунікації, то легше отримати роботу мрії або перейти на новий рівень у кар’єрі. Розширюйте фразовий запас, вивчайте лексику для резюме, листів та переговорів, і не бійтеся практикувати.