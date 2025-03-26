Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,05

EUR

45,14

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,61

41,51

EUR

45,31

45,15

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Актуально Актуально
Категорія
Новини
Дата публікації

Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?

JustSchool
Для більшості компаній міста Київ важлива корпоративна англійська

У сучасному бізнес-середовищі англійська вже давно перестала бути "плюсом до резюме" — вона стала обов’язковою умовою для кар’єрного зростання, міжнародної співпраці та роботи в топових компаніях. Саме тому для більшості компаній міста Київ важлива корпоративна англійська, а JustSchool — це перевірене рішення для командного навчання. 

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Чому англійська стала мовою кар’єрного успіху?

  • За даними LinkedIn, 90% міжнародних вакансій вимагають знання англійської хоча б на середньому рівні.
  • Дослідження EF English Proficiency Index показує, що країни з високим рівнем англійської мають вищий ВВП на душу населення.
  • Близько 70% українських HR-фахівців зазначають, що англійська — ключовий критерій при найманні на позиції з перспективою росту.
Фото 2 — Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?

ТОП фраз для співбесіди (з перекладом):

  • I'm a quick learner and easily adapt to new environments. — Я швидко навчаюся і легко пристосовуюсь до нового середовища.
  • I have experience working in a fast-paced and dynamic team. — Маю досвід роботи в динамічній команді з високим темпом.
  • My key strengths include problem-solving and effective communication. — Мої основні сильні сторони — розв'язання проблем та ефективна комунікація.
  • I'm looking forward to contributing to your team. — З нетерпінням чекаю можливості зробити внесок у вашу команду.
  • I believe my background in [field] makes me a strong candidate for this role. — Вважаю, що мій досвід у сфері [галузь] робить мене сильним кандидатом.

Типові запитання на англомовній співбесіді (з перекладом):

  • Tell me about yourself. — Розкажіть про себе.
  • Why do you want to work here? — Чому ви хочете працювати саме тут?
  • What are your strengths and weaknesses? — Які ваші сильні та слабкі сторони?
  • Describe a difficult situation you faced and how you handled it. — Опишіть складну ситуацію та як ви її вирішили.
  • Where do you see yourself in five years? — Ким ви себе бачите через п’ять років?
  • What makes you the right fit for this position? — Чому саме ви підходите на цю посаду?
  • Tell me about a time you worked in a team. — Розкажіть про випадок, коли ви працювали в команді.
  • How do you handle stress or pressure? — Як ви справляєтесь зі стресом або тиском?
  • Do you have any questions for us? — Чи маєте ви до нас запитання?

Лексика для CV та вакансій:

  • Resume / CV — резюме
  • Cover letter — мотиваційний лист
  • Job opening / Vacancy — вакансія
  • Responsibilities — обов’язки
  • Skills / Qualifications — навички / кваліфікація
  • Work experience — досвід роботи
  • References — рекомендації
  • Achievements — досягнення
  • Salary expectations — очікування щодо зарплати
Фото 3 — Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?

Фрази для різних робочих ситуацій (з перекладом):

Електронна пошта та ділове листування:

  • I’m writing to follow up on… — Пишу, щоб уточнити…
  • Please let me know if you need any further information. — Дайте знати, якщо потрібна додаткова інформація.
  • Could you please confirm…? — Чи не могли б ви підтвердити…?
  • I appreciate your quick response. — Дякую за оперативну відповідь.

Онлайн-зустрічі та переговори:

  • Let’s jump right into it. — Перейдемо одразу до справи.
  • Would you mind elaborating on that? — Чи не могли б ви уточнити?
  • That’s a fair point. — Це слушне зауваження.
  • Let’s circle back to this later. — Повернемось до цього пізніше.

Презентації та публічні виступи:

  • Today, I’d like to present... — Сьогодні я хотів би представити…
  • Let’s take a look at the numbers. — Подивімось на цифри.
  • In conclusion, I believe... — Підсумовуючи, я вважаю…
  • Thank you for your attention. — Дякую за увагу.

Телефонні розмови:

  • Could you speak up a bit? — Можете говорити трохи голосніше?
  • Let me repeat that to confirm. — Дозвольте повторити для уточнення.
  • I'll make sure to pass that on. — Обов’язково передам це.
  • Can we schedule a follow-up call? — Чи можемо призначити наступну розмову?

Англійська — це ваш інструмент кар’єрного прориву. Що краще ви орієнтуєтесь у діловій комунікації, то легше отримати роботу мрії або перейти на новий рівень у кар’єрі. Розширюйте фразовий запас, вивчайте лексику для резюме, листів та переговорів, і не бійтеся практикувати.