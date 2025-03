Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?

I believe my background in [field] makes me a strong candidate for this role.

I'm looking forward to contributing to your team.

My key strengths include problem-solving and effective communication.

I have experience working in a fast-paced and dynamic team.

I'm a quick learner and easily adapt to new environments.

Tell me about yourself. — Розкажіть про себе.

Why do you want to work here? — Чому ви хочете працювати саме тут?

What are your strengths and weaknesses? — Які ваші сильні та слабкі сторони?

Describe a difficult situation you faced and how you handled it. — Опишіть складну ситуацію та як ви її вирішили.

Where do you see yourself in five years? — Ким ви себе бачите через п’ять років?

What makes you the right fit for this position? — Чому саме ви підходите на цю посаду?

Tell me about a time you worked in a team. — Розкажіть про випадок, коли ви працювали в команді.

How do you handle stress or pressure? — Як ви справляєтесь зі стресом або тиском?