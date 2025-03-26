Англійська мова для кар'єри: які слова та фрази допоможуть отримати роботу?

У сучасному бізнес-середовищі англійська вже давно перестала бути "плюсом до резюме" — вона стала обов’язковою умовою для кар’єрного зростання, міжнародної співпраці та роботи в топових компаніях. Саме тому для більшості компаній міста Київ важлива корпоративна англійська, а JustSchool — це перевірене рішення для командного навчання.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

Близько 70% українських HR-фахівців зазначають, що англійська — ключовий критерій при найманні на позиції з перспективою росту.

Дослідження EF English Proficiency Index показує, що країни з високим рівнем англійської мають вищий ВВП на душу населення.

За даними LinkedIn, 90% міжнародних вакансій вимагають знання англійської хоча б на середньому рівні.

ТОП фраз для співбесіди (з перекладом):

— Вважаю, що мій досвід у сфері [галузь] робить мене сильним кандидатом.

— З нетерпінням чекаю можливості зробити внесок у вашу команду.

— Мої основні сильні сторони — розв'язання проблем та ефективна комунікація.

— Маю досвід роботи в динамічній команді з високим темпом.

— Я швидко навчаюся і легко пристосовуюсь до нового середовища.

Типові запитання на англомовній співбесіді (з перекладом):

Tell me about yourself. — Розкажіть про себе.

Why do you want to work here? — Чому ви хочете працювати саме тут?

What are your strengths and weaknesses? — Які ваші сильні та слабкі сторони?

Describe a difficult situation you faced and how you handled it. — Опишіть складну ситуацію та як ви її вирішили.

Where do you see yourself in five years? — Ким ви себе бачите через п’ять років?

What makes you the right fit for this position? — Чому саме ви підходите на цю посаду?

Tell me about a time you worked in a team. — Розкажіть про випадок, коли ви працювали в команді.

How do you handle stress or pressure? — Як ви справляєтесь зі стресом або тиском?