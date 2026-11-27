Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанії "Асіно Україна" та "Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед" на загальну суму понад 7,1 млн грн за поширення інформації, що вводила споживачів в оману щодо властивостей дієтичних добавок "Колонзак" та "Дебріліз".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АМКУ.

За що оштрафували "Асіно Україна"

Комітет встановив, що компанія, яка імпортує та реалізує дієтичну добавку "Колонзак" в Україні, поширювала інформацію про її властивості на вебсайтах та у листку-вкладиші до продукту. Добавку продавали споживачам, зокрема через аптечні мережі.

Під час розгляду справи компанія не надала належного підтвердження заявлених властивостей продукції.

За висновками АМКУ, поширення такої інформації могло вплинути на рішення споживачів щодо придбання добавки та надати компанії неправомірні конкурентні переваги перед виробниками, імпортерами та продавцями лікарських засобів, призначених для усунення порушень роботи кишківника.

За це порушення "Асіно Україна" оштрафували на 5,56 млн грн.

За що оштрафували "Маклеодс Фармасьютикалз Лімітед"

Компанія поширювала на упаковці та у листку-вкладиші дієтичної добавки "Дебріліз" інформацію, яка могла створювати у споживачів враження, що продукт має властивості лікарського засобу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), відповідні твердження стосувалися лікування захворювань або полегшення їх перебігу. Водночас компанія не надала належних доказів заявлених властивостей добавки з урахуванням її повного складу.

АМКУ оштрафував компанію на 1,58 млн грн.

Під час ухвалення рішень комітет врахував результати опитувань споживачів, інформацію МОЗ та матеріали, надані компаніями.

Обидві компанії припинили порушення та вжили заходів для відкликання відповідної продукції.

Нагадаємо, 10 листопада АМКУ визнав дії підприємства "Сперко Україна" порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Компанію оштрафували на 2,3 млн грн за копіювання упаковки дієтичної добавки іншого виробника.