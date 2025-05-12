Apple готує низку інновацій до 2027 року: складаний iPhone, розумні окуляри та нова Siri

Після кількох років уповільнення інновацій, Apple наближається до нового етапу розвитку. Компанія перебуває у стані технологічного затишшя, але вже будує плани для ренесансу, який, за очікуваннями аналітиків, відбудеться до 2027 року — якраз до 20-річчя iPhone.

Про це пише Вloomberg.

Серед ключових новинок, які Apple планує представити у найближчі роки, — перший складаний iPhone з майже непомітною складкою на екрані, новий вигнутий iPhone без вирізів у дисплеї, а також перші розумні окуляри з власним чіпом, створеним спеціально для цього продукту.

Окуляри працюватимуть на базі Apple Intelligence, а також матимуть камери для аналізу навколишнього середовища — подібно до функції Visual Intelligence на сучасних iPhone.

У 2027 році компанія також планує випуск AirPods і Apple Watch із вбудованими камерами, що розширить їхню функціональність.

Apple також активно працює над проривами у сфері штучного інтелекту. До 2027 року компанія представить нові потужні серверні чіпи для генеративного ШІ та оновлену версію Siri з можливостями розмовного інтерфейсу. Окрім цього, ведеться розробка побутової робототехніки — зокрема, настільного помічника з роботизованою рукою та власною "особистістю" на базі ШІ.

Ще одна амбітна ідея — створення гібридного пристрою, що поєднає можливості складаного iPad і сенсорного Mac. Його реліз очікується після 2028 року.

Компанія також розглядає зміну підходу до інтернет-пошуку. Apple тестує пошукову систему на базі штучного інтелекту як альтернативу Google у браузері Safari.

Про це заявив однин з керівників Apple Едді К’ю. Він повідомив, що кількість пошукових запитів Google на пристроях Apple минулого місяця вперше за 22 роки знизилася, оскільки користувачі дедалі частіше використовують ШІ-інструменти — такі як ChatGPT, Claude, Perplexity чи Grok.

Незважаючи на ці перспективи, Apple стикається з проблемами. Продажі iPhone знизилися і зараз є нижчими, ніж два роки тому. За оцінками, виручка від Apple Watch у 2024 році впала на 14%. Загальний дохід компанії лише незначно відновлюється після періоду стагнації.

Зазначається, що компанія більше не демонструє темпів інновацій, які були її візитівкою у минулі десятиліття. Саме тому найближчі роки стануть вирішальними — або Apple поверне собі статус інноваційного лідера, або втратить перевагу в умовах посиленої конкуренції.

Додамо, світовий ринок смартфонів продовжив зростання у першому кварталі 2025 року. Компанія Apple вперше стала лідером по світовим продажам смартфонів з часткою 19% завдяки запуску iPhone 16e та високому попиту в таких країнах, як Японія та Індія.