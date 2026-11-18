Поки фондовий ринок США лихоманить через проміжні вибори, розпродаж акцій компаній штучного інтелекту та скандальне усунення Дженсена Хуанга з Nvidia, Apple демонструє впевнене зростання. Від початку року папери техногіганта подорожчали на 30%, а ринкова вартість компанії досягла рекордних $5,1 трлн.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Чому інвестори обирають Apple

Apple стала лідером серед технологічних гігантів "Чудової сімки" та забезпечила майже третину загального зростання індексу S&P 500.

Головний секрет стійкості полягає в тому, що компанія не бере участі у виснажливій гонці витрат на інфраструктуру штучного інтелекту.

Поки конкуренти спалюють вільні грошові потоки на дата-центри та чипи, Apple зосередилася на продажу пристроїв — зокрема, випустила складаний iPhone за ціною близько $2000, який миттєво викликав ажіотаж серед покупців.

Така стратегія зробила виробника iPhone "тихою гаванню": індекс очікуваної волатильності акцій Apple знизився на 10%, тоді як для індексу Nasdaq 100 цей показник підскочив на 14%.

Що насторожує аналітиків Волл-стріт

Попри рекорди, купівля акцій Apple стає дедалі ризикованішою. Зараз папери компанії торгуються за ціною, що у 37 разів перевищує очікуваний прибуток за наступні 12 місяців — це максимум із 2007 року.

Історично високий коефіцієнт PEG на рівні 5,3 також вказує на суттєву переоцінку акцій (для порівняння, у Nvidia цей показник нижчий за 0,15).

Ситуацію ускладнює сповільнення фінансових показників. Через дефіцит мікросхем пам'яті компанія дала стриманий прогноз щодо рентабельності, а зростання доходів у 2027 фінансовому році сповільниться до 10% проти 15% роком раніше.

Через це лише 36 із 59 аналітиків, яких відстежує Bloomberg, рекомендують купувати папери Apple, прогнозуючи їхнє помірне зниження протягом року.

Водночас акції Nvidia обвалилися на початку торгів,12 листопада, внаслідок чого ринкова капіталізація виробника чипів уперше з 2025 року опустилася нижче позначки у 4 трильйони доларів.