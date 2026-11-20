Корпорація Apple розробляє власного автономного агента штучного інтелекту, здатного виконувати складні багатокрокові завдання від імені користувача, щоб конкурувати з OpenAI, Anthropic, Meta та Google. Плани компанії розкрили вакансії на її офіційному сайті, де шукають старшого інженерного менеджера для створення проактивного ШІ-помічника, вихід якого попередньо планують на кінець наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Після публікації новин про розробки Apple акції конкурентів знизилися на вечірніх торгах — папери Meta впали майже на 2%, а Anthropic подешевшали більш ніж на 3%.

Інтерес до цього сегмента зріс після успіху агента Meta Muse, який у четвер посідав друге місце серед безплатних застосунків в App Store одразу після TikTok, випереджаючи ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, а також на тлі оновлення агента Google Tasks, розширення тестування Anthropic Duet і OpenAI Dots.

Можливості системи та нові обмеження в macOS 27.3

За описом вакансії, новий гендиректор Apple Джон Тернус підштовхує керівника розробки програмного забезпечення Крейга Федерігі до сміливішої стратегії у сфері штучного інтелекту.

Компанія формує платформу, яка зможе автономно орієнтуватися в інтерфейсах операційних систем і координувати спеціалізованих субагентів із суворим захистом конфіденційності та ізоляцією процесів.

Функціонал агента. Система зможе переглядати вебсторінки, працювати між різними застосунками, запускати команди в терміналі, писати й налагоджувати код та керувати пристроями так, як це робить людина.

Блокування конкурентів у macOS. У бета-версії майбутньої операційної системи macOS 27.3 з'явилися нові екрани попереджень, які змушують користувачів ChatGPT пройти 14 окремих кроків замість чотирьох для надання стороннім ШІ-інструментам дозволу на керування комп'ютером Mac.

Оновлення Siri в iOS 27.3. Паралельно Apple готує глибшу інтеграцію голосового помічника Siri зі сторонніми сервісами для замовлення авто чи бронювання столиків, хоча він і поступатиметься повноцінному автономному агенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple стала найдорожчою компанією світу, а її акції зросли на 30%. На тлі волатильності фондового ринку США, розпродажу паперів компаній штучного інтелекту та усунення Дженсена Хуанга з Nvidia акції техногіганта подорожчали від початку року на 30%, а його ринкова вартість досягла рекордних 5,1 трильйона доларів.