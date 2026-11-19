Спеціальний суд Великої Британії з нагляду за таємним стеженням постановив, що уряд не довів загрози національній безпеці від розкриття факту вимоги до Apple створити доступ до зашифрованих хмарних даних клієнтів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Через що спалахнула суперечка

Конфлікт між Лондоном і технологічним гігантом розпочався минулого року, коли британська влада зобов’язала компанію створити технічний механізм для отримання доступу до глобальних даних користувачів у хмарних сервісах.

Суперечка стосується функції розширеного захисту iCloud, яка шифрує текстові повідомлення та резервні копії пристроїв. У лютому 2025 року у відповідь на юридичні вимоги Лондона Apple вимкнула цю опцію для британських користувачів.

Правозахисники та Apple виступили проти таємності

Уряд намагався засекретити процес, відмовляючись навіть підтвердити надсилання повідомлення про технічні можливості, яке зобов’язує прибрати шифрування. Окремі скарги проти секретності подали Apple та правозахисні організації Privacy International і Liberty.

У Privacy International рішення суду назвали перемогою прозорості, наголосивши на суспільному інтересі до безпеки пристроїв.

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії назвали ухвалу суду суто процедурною та заявили, що питання безпеки мають вирішувати уряди й суди, а не керівництво технологічних корпорацій.

У самій Apple на запит про коментар оперативно не відповіли, проте раніше компанія неодноразово заявляла, що наскрізне шифрування є критично важливим для захисту громадян, журналістів і дипломатів від стеження та кіберзлочинців.

Раніше проти компанії Apple подали позов до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції у Лондоні від імені розробників додатків. Вони звинувачують компанію в зловживанні монопольним становищем. На їхню думку, правила відстеження даних Apple створили несправедливі обмеження для конкурентів.

Apple в Україні

Apple в Україні представлена переважно через офіційних дистриб'юторів та авторизованих реселерів. Тривалий час Apple не мала прямого офіційного представництва, але останніми роками активно працює над локалізацією та офіційним запуском сервісів.

Після початку повномасштабної війни Apple призупинила продаж своїх продуктів у Росії та активно підтримувала Україну гуманітарними проєктами та обмеженням сервісів для агресора.