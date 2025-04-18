Аптечний ритейл забезпечив понад 45 тисяч робочих місць для українців та активно інвестує у соцпрограми

Учасники Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), серед яких – найбільші аптечні ритейлери, створили робочі місця загалом для понад 45 тисяч працівників.

Розгалужена мережа аптек, особливо в умовах великої війни, є стратегічно важливою ланкою системи охорони здоров'я. Аптечні заклади забезпечують українцям постійний доступ до життєво важливих ліків, працюючи навіть у віддалених населених пунктах та прифронтових районах, пише "Інтерфакс-Україна".

Соціальна місія

"Аптеки одними з перших відновлювали свою діяльність на деокупованих та прифронтових територіях разом з критично важливими службами. Віддаю належне діям усіх фармацевтів, які попри небезпеку, обстріли, відсутність тепла чи світла, виходили на свої робочі місця та, перебуваючи за першим столом, допомагали пацієнтам. Це беззаперечне свідчення відданості своїй професії та місії фармацевта — забезпечення доступу населення до ліків", – зазначив Ігор Червоненко, голова АПАУ.

Експерти відзначають, що саме конкуренція між аптечними мережами сприяє підвищенню якості обслуговування та доступності фармацевтичних послуг. Незважаючи на виклики воєнного стану, учасники АПАУ активно підтримують державні соціальні ініціативи, приєднавшись до програми "Доступні ліки" та ініціатив "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка".

Стратегічно важливим проєктом стало збільшення кількості маршрутів мобільних аптечних пунктів (МАП). До цієї ініціативи долучилися "Аптека 9-1-1", "Сім'я аптек Farmacia", "Бажаємо здоровʼя", Аптека "Подорожник" та "Аптека Доброго дня". Нині мешканці 300 населених пунктів у прифронтових та віддалених районах без стаціонарних аптек мають змогу отримувати життєво необхідні ліки.

Економічний вплив

Учасники АПАУ забезпечують значні податкові надходження до держбюджету. Згідно з фінансовими даними, у 2024 році лише п'ять найбільших аптечних ритейлерів — Аптека "Подорожник", "Бажаємо здоров'я", "АНЦ", "Аптека Доброго дня" та "Аптека 9-1-1" — сплатили понад 4,5 млрд грн до державного бюджету, що на 20% більше порівняно з попереднім роком.

"Фармацевтичний ритейл демонструє сталий попит та стійкість до економічних коливань, що робить його надійним джерелом бюджетних надходжень", – наголошують в АПАУ. Податкові показники окремих аптечних ритейлерів складають близько 1 млрд грн, що підтверджує вагому роль галузі в економіці країни.

Перспективи розвитку та кадрова політика

Учасники АПАУ активно інвестують в розвиток професійної підготовки спеціалістів галузі, створюючи умови для забезпечення сталого кадрового потенціалу. Важливим напрямком серед учасників АПАУ є співпраця з профільними навчальними закладами, створення навчальних аптечних баз та програми перекваліфікації медпрацівників. До прикладу, Аптека "Подорожник" створила проєкт "Навчальна аптека", дві третини випускників якого вже працюють у галузі, а навчальний центр "Аптеки 9-1-1" з адаптації нових працівників за 10 років підготував понад 12 000 фахівців. Також у Харкові започатковано освітній простір PHARM-HUB, що поєднує сучасний заклад охорони здоров'я, музей фармації та освітній майданчик.

Паралельно триває підготовка фармацевтів до впровадження вакцинації в аптеках на базі тренінгового центру НМУ ім. Богомольця, що суттєво наближає галузь до європейських стандартів.