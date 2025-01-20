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Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум

Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Метою меморандуму є консолідація зусиль для забезпечення соціальних гарантій ветеранів. Фото: пресслужба АРМА.

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) та Консультативна рада з питань ветеранів війни і родин загиблих захисників України підписали Меморандум про співпрацю. Відтепер арештовані активи будуть спрямовані на реабілітацію військових.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Метою меморандуму є консолідація зусиль обох сторін для забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих захисників України та інших осіб, які потребують підтримки.

Напрями співпраці

Ключові напрями співпраці включають:

  • Участь у розробці державної політики щодо соціальних гарантій для вищезазначених категорій громадян.
  • Удосконалення законодавства для підвищення ефективності управління активами, зокрема в умовах воєнного стану, що передбачає створення можливостей для реабілітації ветеранів, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для цього Національне агентство розробило та зареєструвало законопроєкт №11009.
  • Сприяння передачі без конкурсів автотранспорт військовим та фортифікаційну техніку на потреби фронту, що також передбачає законопроєкт №11009.
  • Підтримка забезпечення житлом, тимчасовому розміщенню та працевлаштуванню ветеранів та членів їхніх родин на підприємствах, що перебувають в управлінні АРМА.
  • Проведення спільних заходів, досліджень та розробка законодавчих ініціатив.

"Важливо розуміти: за кожним пунктом цього меморандуму стоїть реальна людина. Це ветеран, який повернувся з фронту і шукає своє місце у мирному житті. Це родина, яка втратила годувальника. Це дитина, яка мріє про гідне майбутнє. І ми маємо зробити все, щоб вони відчули підтримку", - зазначила голова АРМА Олена Дума.

Фото 2 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Фото 3 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Фото 4 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Фото 5 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Фото 6 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум
Фото 7 — Арештовані активи сприятимуть реабілітації військових: підписано меморандум

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

АРМА також звернулося з проханням передати йому в управління корупційні активи представників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з метою зміцнення економіки та обороноздатності держави.

Автор:
Ольга Опенько