АРМА готує до управління 50% компанії за понад 2 млн грн, якій належать ринок і комерційна нерухомість у Львові

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління 50% корпоративних прав ТОВ “Галицьке Перехрестя”. Частку оцінено у 2,87 млн грн. Компанії належать об'єкти комерційної нерухомості.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба АРМА.

Які активи належать компанії

Основні активи товариства розташовані у Львові на вулиці Поліській, 2. Це комплекс будівель і споруд загальною площею 1 038,3 кв. м, а також дві земельні ділянки площею 0,1193 га та 1,0686 га.

До складу нерухомого комплексу входять:

адміністративно-побутова будівля площею 88,3 кв. м з офісними кабінетами, приміщеннями бухгалтерії та іншими господарськими зонами;

кафе-закусочна площею 72,1 кв. м, де розміщені два заклади громадського харчування;

двоповерхова адміністративно-складська будівля площею 398,7 кв. м. На першому поверсі розташовані три гаражі, перукарня, магазин та кімната відпочинку охорони, на другому - офісні й допоміжні приміщення;

двоповерхова складська будівля площею 479,2 кв. м, де облаштовані морозильний склад, виробниче приміщення для обвалювання м'ясопродуктів, кімната для миття тари та приміщення персоналу.

За інформацією АРМА, кафе-закусочна та адміністративно-складська будівля фактично об'єднані в одну споруду.

Окрему частину активів становлять земельні ділянки. На ділянці площею 0,1193 га розташовані склад, тимчасова стоянка для транспортних засобів і металеві споруди для зберігання товарно-матеріальних цінностей.

На другій ділянці площею 1,0686 га працює ринок із торговими павільйонами. Він спеціалізується на роздрібній торгівлі товарами широкого вжитку, зокрема одягом, взуттям, аксесуарами та предметами побуту.

У якому стані перебуває нерухомість

9 жовтня 2026 року Західне територіальне управління АРМА провело виїзний огляд нерухомого майна компанії. Фахівці перевірили три об'єкти за адресою: Львів, вул. Поліська, 2, здійснили фотофіксацію та встановили їхній фізичний стан.

За результатами огляду підтверджено фактичну наявність усіх перевірених об'єктів нерухомості.

Що відомо про правовий статус активу

На корпоративні права та майно накладено арешт у межах кримінального провадження. За інформацією агентства, активи перебувають в управлінні АРМА на підставі відповідної судової ухвали.

Наразі статус підготовки активу до управління визначений як очікування.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.