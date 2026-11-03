АРМА готує до управління базу відпочинку на Закарпатті: що входить до активу

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління туристично-оздоровчий комплекс "Карпати" в селищі Міжгір’я на Закарпатті. Об’єкт розташований на вул. Незалежності, 61. Загальна площа будівель становить 2 407,7 кв. м.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба АРМА.

Будівлі мають офіційний статус житлової нерухомості та призначені для надання послуг у сфері відпочинку, тимчасового проживання й оздоровлення.

Інфраструктура та розташування об'єкта

Як зазначають в Агентстві, база відпочинку знаходиться у гірській місцевості Закарпаття з високим туристичним потенціалом.

До складу інфраструктурного комплексу входять:

3-поверховий корпус приблизно на 37 гостьових кімнат (від 70 до 96 місць);

їдальня та кафе;

автостоянка;

більярд;

спортивні майданчики;

пункт прокату туристичного спорядження.

Об'єкт розміщений на південно-східній околиці селища Міжгір'я поруч із річкою Ріка. Поблизу проходять популяризовані туристичні маршрути до природних атракцій — озера Синевир, водоспаду Шипіт та місцевих джерел мінеральних вод.

Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.