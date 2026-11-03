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АРМА готує до управління базу відпочинку на Закарпатті: що входить до активу
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до передачі в управління туристично-оздоровчий комплекс "Карпати" в селищі Міжгір’я на Закарпатті. Об’єкт розташований на вул. Незалежності, 61. Загальна площа будівель становить 2 407,7 кв. м.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба АРМА.
Будівлі мають офіційний статус житлової нерухомості та призначені для надання послуг у сфері відпочинку, тимчасового проживання й оздоровлення.
Інфраструктура та розташування об'єкта
Як зазначають в Агентстві, база відпочинку знаходиться у гірській місцевості Закарпаття з високим туристичним потенціалом.
До складу інфраструктурного комплексу входять:
- 3-поверховий корпус приблизно на 37 гостьових кімнат (від 70 до 96 місць);
- їдальня та кафе;
- автостоянка;
- більярд;
- спортивні майданчики;
- пункт прокату туристичного спорядження.
Об'єкт розміщений на південно-східній околиці селища Міжгір'я поруч із річкою Ріка. Поблизу проходять популяризовані туристичні маршрути до природних атракцій — озера Синевир, водоспаду Шипіт та місцевих джерел мінеральних вод.
Нагадаємо, АРМА готує до передачі в управління готельний комплекс у Кропивницькому, пов'язаний із громадянином РФ. До активу входять 79% корпоративних прав ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" та нерухомість загальною площею 2426,4 кв. м.