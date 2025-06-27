АРМА оголосило конкурс на управителя арештованими активами "Багрян" на Київщині

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя для арештованого майна, що належить ТОВ "Багрян" і було передане в управління за рішенням слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АРМА.

Майно розташоване у селі Діброва, Фастівського району Київської області, й включає комплекс нежитлових приміщень і земельних ділянок:

нежитлові приміщення площею 141 кв.м, 227,4 кв.м та 1257,6 кв.м;

окрема нежитлова будівля площею 62 кв.м;

п’ять земельних ділянок загальною площею понад 0,76 гектара.

АРМА підкреслює, що зазначене майно є інвестиційно привабливим та має потенціал для ефективної комерційної експлуатації.

Усі деталі щодо активів уже доступні в електронній системі Prozorro.Продажі. Подати тендерну пропозицію можна до 4 липня 2025 року включно, до 18:00.

Додамо, напередодні АРМА оголосило ринкові консультації щодо управління трьома готельними комплексами в Одесі. Йдеться про історичний готель “Моцарт”, функціонуючий бізнес-готель “ОК Одеса” в Аркадії та великий комплекс “Аркадія”.