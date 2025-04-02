АРМА продало паливні колонки за 2,18 млн грн

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало паливні колонки за 2,18 млн грн через систему Прозорро.Продажі.

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Про це інформує АРМА.

Що відомо про актив

Початкова ціна активу складала 2,16 млн грн, а за результатами аукціону її вартість збільшилася до 2,18 млн грн.

Отримані кошти будуть направлені на поповнення депозитного портфеля АРМА, а в майбутньому можуть бути використані для придбання військових облігацій з метою підтримки Збройних Сил України.

Про діяльність АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Нагадаємо, раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.