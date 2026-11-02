АРМА реалізує 207 тонн добрив із пошкоджених залізничних вагонів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснює реалізацію 207,4 тис. кг хлориду калію, що зберігається у трьох залізничних вагонах на території Ренійського морського торговельного порту в Одеській області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Про актив

Загальна вага активу становить 207 400 кг. Він перебуває у залізничних вагонах на території пункту пропуску для морського сполучення "Ренійський морський торговельний порт". Адреса зберігання - вулиця Дунайська, місто Рені, Ізмаїльський район Одеської області.

Вантаж прибув у режимі транзиту за митними деклараціями від 8 січня 2022 року. Його мали перевантажити на річкове судно для подальшого транспортування. Митні платежі під час переміщення не нараховувалися.

Наразі актив передано на відповідальне зберігання директору приватного підприємства "Рені Ліс".

За інформацією АРМА, стан вантажу погіршився внаслідок тривалого зберігання. Зокрема, один із залізничних вагонів пошкоджено внаслідок влучання БПЛА, що призвело до його розгерметизації. Через це частина хлориду калію зазнає впливу атмосферних опадів та інших несприятливих погодних умов, які можуть змінювати його фізико-хімічні властивості.

Крім того, на вагонах зафіксували корозію та сліди витікання калійної сировини.

Для чого використовують хлорид калію

Хлорид калію є одним з основних видів калійних мінеральних добрив. Його застосовують у сільському господарстві як окреме добриво та компонент для виробництва комплексних мінеральних сумішей.

Залежно від технології виробництва продукт містить 58–60% оксиду калію, а в хімічно чистому хлориді калію цей показник становить 63,1%.

Добриво використовують на різних типах ґрунтів, за винятком солонців і солончаків, з урахуванням агрономічних рекомендацій.

Нагадаємо, раніше АРМА сформувало портфель нових активів для управління, до якого увійшли корпоративні права підприємств, нерухомість, вантажні вагони та інше арештоване майно.