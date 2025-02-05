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АРМА шукає організаторів торгів для арештованих активів: що відомо про конкурси

АРМА шукає організаторів торгів для арештованих активів: що відомо про конкурси
Прийом документів для участі у конкурсі триває до 20 лютого 2025 року. Фото: АРМА.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило нові конкурси на пошук організаторів торгів для арештованих активів.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Зазначається, що в АРМА  відбулося чергове засідання конкурсної комісії з питань відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

За результатами засідання комісії було прийнято рішення про оголошення нових конкурсів з відбору організаторів торгів реалізації арештованих активів.

Що відомо про конкурси

Оголошено такі нові конкурси на пошук організаторів торгів :

  • Метанол російського виробництва (органічна речовина);
  • Посіви та врожай кукурудзи площею 23,7961 га;
  • Деревина (лісоматеріали круглі) породи "дуб" у кількості 870 колод;
  •  Глесит (1 480 160 г) та каміння, що за хімічними складовими відрізняється від сукциніту (0,673 кг);
  •  494 земельні ділянки, нижня та верхня станції канатно-крісельної дороги, гірськолижний витяг – за згодою власників "Боржава Девелопмент", "Таурус Проперті", "Таурус Ленд", "Таурус Інвест", "Думка", "Боржава Ленд", "Боржава Інвест";
  •  Модульні заправні станції та наземні резервуари.

Про діяльність АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Раніше АРМА спільно з правоохоронними органами виявило активи високопосадовців, причетних до розкрадання коштів ПАТ "Укртатнафта". Загальна сума збитків становить близько 6 мільярдів гривень.

Додамо, понад 423 млн грн АРМА перерахувало до Фонду ліквідації наслідків агресії. Ці кошти надійшли від управління активами ТОВ "Роял Пей Юроп", які були передані в управління АРМА відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року.

Автор:
Ольга Опенько