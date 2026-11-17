Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий відбір учасників для визначення управителя корпоративними правами, а також нерухомим і рухомим майном ТОВ "Кріоін Інжинірінг". Подати пропозиції для участі в конкурсі потенційні управителі можуть до 12 грудня 2026 року, а проведення аукціону в системі Prozorro заплановане на 28 грудня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АРМА.

Підприємство спеціалізується на випуску інертних і рідкісних газів високої чистоти, зокрема неону, гелію, ксенону та криптону. Ця продукція застосовується у високотехнологічних секторах промисловості, включно з електронікою, виробництвом напівпровідників і лазерних систем.

Склад виставленого на конкурс активу

До єдиного лоту, який передається в управління, включено виробничу, земельну та житлову інфраструктуру компанії. Зокрема, йдеться про корпоративні права товариства, виробничий комплекс в Одеській області площею 725,1 квадратного метра, спеціалізоване промислове обладнання та 92 одиниці рухомого майна.

Крім того, актив охоплює чотири земельні ділянки на Одещині загальною площею понад 1,1 гектара та об'єкти житлової нерухомості в Одесі.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що АРМА шукає управителя для виробника рідкісних газів "Кріоін Інжинірінг" на Одещині. Тоді Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало підготовку майна та корпоративних прав підприємства до передачі в управління.