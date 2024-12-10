АРМА та антикорупційне бюро Польщі уклали угоду про співпрацю

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) підписали міжнародну міжвідомчу угоду, покликану створити нові спільні механізми розшуку та виявлення злочинних активів між країнами.

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Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

За її словами, укладання цієї угоди відкриває абсолютно нову сторінку у відносинах між антикорупційними органами України та Польщі. Зокрема, між відомствами будуть напрацьовані спільні механізми розшуку активів, посилено обмін досвідом та запроваджено проведення спільних навчань та тренінгів.

"Корупція не має кордонів, саме тому ми повинні діяти об'єднано та рішуче. Відтепер приховати злочинні активи стане ще складніше", - йдеться в її повідомленні.

Дума зазначила, що в АРМА вже є конкретні кейси для співпраці, щоб злочинці понесли реальну економічну відповідальність, а незаконно виведені кошти повернулися та працювали на державу.

Підписання угоди відбулося в межах візиту делегації АРМА до Польщі, зокрема міжнародної конференції "Декларування активів - уніфікація, діджиталізація, контроль", організованій CBA.

Додамо, що у 2024 році Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Довідка:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.