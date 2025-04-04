АРМА уклало угоду з новим управителем ТЦ "Флагман" в Івано-Франківську: скільки отримуватиме держава

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір з новим управителем ТЦ “Флагман” в Івано-Франківську.

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Про це інформує пресслужба АРМА.

Відтепер арештований актив, який раніше належав структурі з орбіти країни-агресора, офіційно передано в управління консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет".

Про підписання документу

Договір підписали директор Департаменту менеджменту активів АРМА Ігор Чула та представники компанії-переможця тендеру. Угода була укладена на основі результатів відкритого конкурсу, проведеного в системі Prozorro.

Згідно з умовами договору, управитель зобов’язується забезпечити ефективну експлуатацію та комерціалізацію активу, а також щомісяця перераховувати до державного бюджету гарантований платіж у розмірі 630, 73 тис. грн без ПДВ, незалежно від фінансових результатів.

Загалом 75% доходів від управління ТЦ "Флагман" спрямовуватимуться на користь держави.

Що відомо про управителя

Нагадаємо, 24 березня АРМА завершило відбір управителя для торгового центру "Флагман" у місті Івано-Франківськ.

Згідно з даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року.

Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За 10 місяців своєї діяльності консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь у 8 закупівлях, більшість з яких були оголошені АРМА. Наразі компанія має три укладені угоди.

У січні 2025 року АРМА підписала угоду з "УК "КАМпарітет" на управління майновим комплексом ТОВ "Українська ягода", одним із найбільших виробників ягід в Україні. Хоча очікувана вартість угоди становила 300 000 гривень, фактична сума договору склала лише 1 гривню.

Друга угода стосується управління нежитловими приміщеннями на вулиці Павлівській, 18 у Києві, загальною площею 519 кв.м, які раніше належали компанії "Атташе-Юг" з Єкатеринбурга. Сума договору — 250 000 гривень.

Нещодавно "УК "КАМпарітет" було обрано управителям для Будинку профспілок у центрі Києва, розташованого на Майдані Незалежності, 2.