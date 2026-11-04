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АРМА виставило на продаж 30 тонн арештованого соняшнику: скільки хочуть отримати

АРМА виставило на продаж 30 тонн арештованого соняшнику
АРМА виставило на продаж 30 тонн арештованого соняшнику

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виставило на продаж 30,26 тонни арештованого насіння соняшнику, яке зберігається на Дніпропетровщині. Стартова ціна активу становить 310,6 тис. грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Йдеться про 30 260 кг соняшнику врожаю 2024 року українського походження. Продукція зберігається на території Новомосковської філії ПрАТ “Оріль-Лідер” у селі Китайгород Дніпровського району Дніпропетровської області.

За даними картки активу, олійність насіння становить 50%, вологість — 8%, сміттєва домішка — 5,8%. Ознак зараження шкідниками або наявності ГМО не зафіксовано.

Продукція перебуває у вертикальному силосі елеваторного типу. Під час огляду ознак псування, самозігрівання, злежування чи ураження шкідниками не виявили.

Скільки коштує актив

Стартова ціна лота становить 310 600 грн без ПДВ. У перерахунку це близько 10,26 грн за кілограм насіння.

Продаж проводять уперше у форматі трираундового англійського аукціону через систему “Prozorro.Продажі”.

Пропозиції від потенційних покупців прийматимуть до 20:00 9 листопада. Сам аукціон запланований на 10 листопада об 11:45.

Нагадаємо, раніше АРМА вже виставляло на продаж понад 94 тонни арештованої агропродукції — насіння ріпаку й соняшнику та соєву нерафіновану олію. Загалом за два роки продажу арештованих активів через “Prozorro.Продажі” агентство перерахувало до державного бюджету понад 770 млн грн, з яких 509 млн грн надійшли безпосередньо від реалізації активів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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