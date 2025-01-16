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Армія РФ вдарила дроном по ангару з понад 2000 тоннами кукурудзи (ФОТО)

РФ вдарила по агропідприємству на Чернігівщині – пошкоджено ангар з понад 2000 тоннами кукурудзи
РФ вдарила по агропідприємству на Чернігівщині – пошкоджено ангар з понад 2000 тоннами кукурудзи. Фото: Нацполіція

15 січня внаслідок масованої російської атаки безпілотником  у Прилуцькому районі Чернігівської області був пошкоджений ангар з понад 2000 тоннами кукурудзи.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він наголосив, що армія РФ продовжує воювати з бізнесом і б’є по ангарах із зерном. 

"Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн", - зауважив Чаус.

Він додав, що, працівники підприємства дивом не постраждали.

Фото 2 — Армія РФ вдарила дроном по ангару з понад 2000 тоннами кукурудзи (ФОТО)
Фото 3 — Армія РФ вдарила дроном по ангару з понад 2000 тоннами кукурудзи (ФОТО)
Фото 4 — Армія РФ вдарила дроном по ангару з понад 2000 тоннами кукурудзи (ФОТО)
Фото 5 — Армія РФ вдарила дроном по ангару з понад 2000 тоннами кукурудзи (ФОТО)

Як уточнюють в Нацполіції, внаслідок ворожих влучань на території агрофірми у Прилуцькому районі зруйновано адміністративну будівлю підприємства, суттєво пошкоджено ангар із сільгосптехнікою та сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна. 

Поліція зафіксувала наслідки влучань та зібрала докази чергового воєнного злочину окупантів.

Автор:
Світлана Манько