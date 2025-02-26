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Армія РФ атакувала енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

вибух
Російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області

В ніч на 26 лютого російські загарбники запустили ударні дрони для обстрілу України. Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений енергетичний обʼєкт ДТЕК на у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу.

Наразі офіційних коментарів від Дніпропетровської обласної військової адміністрації з приводу влучення немає. Повідомляється лише про збиття 4 ворожих безпілотників над областю..

Нагадаємо, в ніч на 20 лютого армія РФ завдала удару по Одесі. Тоді теж був пошкоджений  енергетичний обʼєкт ДТЕК. 

Автор:
Світлана Манько