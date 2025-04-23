Армія РФ знищила один з ключових енергооб'єктів у Херсоні

У результаті масованої атаки російських військ 23 квітня в Херсоні знищено один із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, обстріли розпочалися напередодні та тривали понад добу. Росіяни атакували енергооб’єкт артилерією та безпілотниками, і попри зусилля українських військових, які всю ніч відбивали удари, зранку інфраструктура була знищена.

"По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", - зазначив Прокудін.

Він додав, що енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті. Голова ОВА закликав жителів максимально економити електроенергію, адже у найближчий час можливі вимушені відключення.