Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,52

+0,14

EUR

47,71

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,35

41,20

EUR

47,80

47,54

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Армія РФ знищила один з ключових енергооб'єктів у Херсоні

обстріли
Армія РФ знищила один з ключових енергооб'єктів у Херсоні / ДСНС

У результаті масованої атаки російських військ 23 квітня в Херсоні знищено один із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, обстріли розпочалися напередодні та тривали понад добу. Росіяни атакували енергооб’єкт артилерією та безпілотниками, і попри зусилля українських військових, які всю ніч відбивали удари, зранку інфраструктура була знищена.

"По обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер", - зазначив Прокудін.

Він додав, що енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті.  Голова ОВА закликав жителів максимально економити електроенергію, адже у найближчий час можливі вимушені відключення.

Автор:
Тетяна Гойденко