Армія Росії атакувала припортову інфраструктуру на Одещині

У ніч на 2 вересня армія Росії знову атакувала припортову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам.

Наразі пожежі оперативно ліквідовані.

Нагадаємо, 20 серпня Росія масовано атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури та було пошкоджено припортову інфраструктуру.