"Армія відновлення": від початку року служба зайнятості видала 51 тисячу направлень на роботу

У рамках проекту "Армія відновлення" з початку 2025 року було видано 51 тисячу направлень на роботу. Для виплати заробітних плат було спрямовано 466 мільйонів гривень.

Про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Державна служба зайнятості пропонує тим, хто перебуває на обліку, можливість приєднатися до різноманітних робіт. Оплата праці до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Учасників програми залучають до виконання різноманітних завдань, зокрема:

Надання допомоги постраждалим громадянам та ВПО;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;

блокпостів і фортифікацій; будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Найактивніше направлення на таку роботу видають у трьох регіонах.

Харківська область — 38 тис. направлень;

Донецька область — 30 тис. направлень;

Київська область — 29 тис. направлень.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Довідково

"Армія відновлення" — урядова ініціатива, започаткована восени 2022 року і реалізована Службою зайнятості, спрямована на відбудову України та надання зайнятості тимчасово безробітним українцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Нагадаємо, у квітні кількість вакансій на ринку праці вперше у 2025 році перевищила 100 тисяч. При цьому майже половина роботодавців готові наймати кандидатів без досвіду. Натомість у прифронтових регіонах вакансій стало менше.