Артбук "Шлях зерна": публічна дипломатія від Kernel

"Шлях зерна" — це культурно-комунікаційний проєкт компанії Kernel, у центрі якого книга — лімітоване видання, що стало дипломатичним інструментом задля підтримки українського агроекспорту та захисту портової інфраструктури у часи повномасштабної війни.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Видання через візуальний сторітелінг розповідає про події сучасної історії, починаючи від блокади портів у лютому 2022, і цей сюжет зрозумілий всім навіть без слів.

Продовольство не має бути зброєю

Понад 400 мільйонів людей у 100 країнах світу залежать від українського зерна. Кожен гектар, який продовжують обробляти українські аграрії, рятує від голоду 18 людей по всьому світу. Та агровиробники України, тримачи на плечах продовольчу безпеку, також потребують захисту: дипломатичного, військового, інвестиційного.

Водночас, зважаючи на перенасичення світового інфопростору темою війни в України, у Kernel розуміли, що для привернення уваги до теми підтримки агроекспорту потрібні нестандартні формати. Класичних інформкампаній замало. Саме тому створили унікальний артефакт — візуальну історію "Шляху зерна".

"Ця книга про те, як зерно торує свій шлях до людей по всьому світу навіть у найскладніших умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні, як і три роки тому, український агросектор потребує підтримки — поля, інфраструктура і порти Одеси досі під постійними атаками ворога. І потребують захисту — достатньої кількості зброї, протиповітряної оборони, дипломатії, санкцій за кожен воєнний злочин", - розповідає Катерина Співакова, директорка з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel

Зерно як слово — концепція, народжена війною

"Шлях зерна" — це лімітоване видання, яке розповідає про події сучасної історії — від блокади морських портів через російську агресію, підписання Чорноморської зернової ініціативи, обстріли агроінфраструктри і до початку дії українського зернового коридору завдяки підтримці ЗСУ — через емоційні фотографії та ілюстрації українських фотографів та ілюстраторів.

Художнє оформлення книги здійснила комунікаційна агенція Postmen. Над проєктом працювали Ярослав Ведмідь, Олег Грищенко, Олексій Чекаль, який також відповідав за шрифтове оформлення (літерація назви) у співпраці з Fixel font.

Починається книга зверненням Президента України. Передмову написав відомий український історик Ярослав Грицак, де розповів про шлях українського зерна крізь століття і до наших днів.

Видання задумане як унікальний подарунок для дипломатичних місій, партнерів, лідерів думок та учасників міжнародних переговорів, які відіграють ключову роль у підтримці України під час війни, розвитку її аграрного бізнесу та зміцненні експортного потенціалу. Це важкодоступна група стейкхолдерів, до якої зазвичай складно через традиційні інструменти донести необхідні меседжі. Проте проєкту "Шлях зерна" це вдалося.

Дізнатися більше про книгу можна за посиланням.

Шлях культурної дипломатії

Вперше книга була представлена громадськості на президентському саміті Grain from Ukraine 2024. Сьогодні "Шлях зерна" активно виконує свою дипломатичну місію: книгу презентували комісару Єврокомісії з питань агросектору на міжнародній аграрній виставці в Берліні, на заходах Українського дому у рамках Міжнародного економічного форуму в Давосі, на Міжнародній кліматичній конференції СОР29. У березні 2025 року в Європарламенті за підтримки Місії України при ЄС відбулася фотовиставка за мотивами фотографій з книги. Фото з артбуку виставлені в дипломатичних місіях ЄС у країнах Глобального Півдня та посольствах України.

Нетипова концепція книги "Шлях зерна| The Path of Grain" вже була відзначена перемогою в номінації "Візуальний сторітелінг" на конкурсі "Найкращий книжковий дизайн 2024", який відбувся в рамках Міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал. Разом із іншими фіналістами "Шлях зерна" представляв Україну на всесвітньо відомій книжковій ярмарці у Лейпцигу у рамках змагання "Найкрасивіші книги світу", організованого Buchkunst. Восени видання візьме участь у виставці у Франкфурті.

Також проєкт отримав бронзову нагороду у категорії Best Influencer Marketing Campaign на міжнародній премії Davos Communications Awards 2025 у Швейцарії. На сьогодні книга увійшла до шорт-листів таких конкурсів, як ADC*UA, Київський міжнародний фестиваль реклами та Ukrainian Design: The Very Best Of.