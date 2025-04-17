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Артур Лупашко пояснив, хто такий класичний інвестор і чим він принципово відрізняється від підприємця

Артур Лупашко
Артур Лупашко, засновник групи компаній Ribas Hotels Group

Класичний інвестор — протилежність класичному підприємцю. Підприємець, як правило, вкладає значну частину власних коштів переважно у власні бізнеси. А класичний інвестор максимально диверсифікує свій портфель, розкладає інвестиції по різних “кошиках”, не маючи впливу на об’єкти інвестицій.

Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав засновник групи компаній Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Хто такий інвестор

За словами Артура Лупашка, задача інвестора — максимально ретельно вибрати, у що конкретно інвестувати. А далі — спостерігати за ринком, щоб, можливо, своєчасно вийти з інвестиції, якщо є така стратегія.

Сам співрозмовник видання має досвід як підприємницької діяльності, так і досвід інвестування.

"Я як класичний підприємець вкладав усі власні гроші у свій бізнес. Хоча будь-який бізнес — це ризикована історія. При цьому класичний інвестор — це людина, яка мислить максимально практично, максимально диверсифікує свій портфель", — пояснює Артур Лупашко.

Починати інвестувати він радить з будь-яких сум.

"Насправді, це не має значення. Має значення не сума, а частка від коштів у вашому розпорядженні. Варто починати навіть з маленьких сум, щоб прибирати страх перед інвестуванням", — радить бізнесмен.

Наразі в Україні існує багато можливостей інвестувати навіть невеличкі суми.

"Варто починати з невеличких сум. Є такі можливості. В тому числі наша компанія відкриває такі можливості. В цьому році для інвесторів ми даватимемо можливість через юридичну форму кооперативів зайти в інвестицію дольовим власником готельних номерів, ресторанів при готелях з чеком від  4 тисяч гривень", — розказує Артур Лупашко.

Також він наводить приклад інвестиційної REIT-компанії Inzhur, яка дозволяє всім бажаючим колективно інвестувати незначні суми, зокрема в об’єкти комерційної нерухомості.

Докладно почитати про секрети бізнесу та правила інвестування від засновника групи компаній Ribas Hotels Group Артура Лупашка ви можете в повному тексті інтерв’ю для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк