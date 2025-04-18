Артур Лупашко розказав, як правильно формувати інвестиційний портфель та у що варто вкладатись

Якщо ви як інвестор обираєте, в які інструменти і активи інвестувати кошти, варто спочатку добре вивчити об’єкт майбутнього інвестування.

Таку пораду дає засновник групи компаній Ribas Hotels Group Артур Лупашко в інтерв’ю для Delo.ua.

Як формувати інвестиційний портфель

Один з головних принципів в інвестуванні — починати інвестувати незалежно від суми, яку ви можете виділити на ці цілі, поступово формуючи власний інвестиційний портфель.

"Варто поступово формувати свій інвестиційний портфель — по 100 доларів, по 200, по 500. І непомітно, за три – п’ять років, портфель інвестицій стане значущим. Багаторазово в цьому пересвідчувався. Це, зокрема, може бути ваш пенсійний портфель, або, як в Україні кажуть, "на чорний день", — каже Артур Лупашко.

За його словами, існує чотири критерії, за якими можна вимірювати інвестиції. Перший — ліквідність, яка показує, як швидко можна вийти з інвестиції, зокрема, чи можливо це зробити за один день. Наступний критерій — реальна дохідність. Серед критеріїв також — ризикованість і транзакційні витрати.

У що інвестувати, а у що — не варто

На жаль, під час війни всі інвестиції всередині країни більшою або меншою мірою ризиковані. Співрозмовник Delo.ua вважає, що інвестування в комерційну нерухомість на заході країни є умовно безпечним.

"В силу специфіки сфери, в якій я працюю, а це переважно готельна нерухомість на заході України, я тут бачу мінімальні військові ризики. Хіба що існує ризик зниження дохідності бізнесу через невизначеність, пов’язану з ходом війни, регулюванням галузі, ситуацією в туристичній сфері", — говорить Артур Лупашко.

Не дивлячись на можливе зниження дохідності ціна самих об’єктів нерухомості не знизиться, переконаний співрозмовник видання, оскільки собівартість будівництва з часом лише зростає. І немає жодним причин, щоб вона найближчими роками знижувалась.

Потенційно прибутковими він вважає також інвестиції в українську енергетику.

"Будь-які проекти зараз, пов’язані з енергетикою, високомаржинальні і високоліквідні. Немає сумнівів, що вони будуть розвиватися й надалі. Сьогодні на ринку є такі компанії, які дають можливість з низьким чеком зайти в енергетичні проекти", — розказує Артур Лупашко.

Не радить він зараз вкладатися в активні чужі бізнеси, на які ви не впливаєте і успішність яких залежить від дуже багатьох незалежних від вашої волі факторів.

"Коли людей запрошують проінвестувати в чужий бізнес, то ймовірність того, що інвестиція стане лише тимчасовим паливом для цього підприємства, дуже висока. Я як підприємець розумію: якщо хочу відкрити свій бізнес і чітко уявляю, як зробити його успішним, то самостійно знайду гроші під нього. Якщо ж гроші залучають як інвестиції, то в цьому є певний підступ", — застерігає підприємець та інвестор.

Докладно почитати про секрети бізнесу та правила інвестування від засновника групи компаній Ribas Hotels Group Артура Лупашка ви можете в повному тексті інтерв’ю для Delo.ua.