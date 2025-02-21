ARX виплатила 20 млн грн компенсації за пошкодження бізнес-центру та готелю в Києві

Будівля бізнес-центру та готелю в центрі Києва, пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу у грудні минулого року, отримала фінансову підтримку для відновлення завдяки страховому покриттю від воєнних ризиків.

Виплата була здійснена страховою компанією ARX (колишня "AXA Страхування"), а супроводженням угоди займався корпоративний страховий брокер Britmark, повідомляє пресслужба ARX.

Застраховані об’єкти мали покриття воєнних ризиків із лімітом відповідальності 20 млн грн. Як зазначив перший заступник голови правління ARX Максим Межебицький, страхова виплата була здійснена в повному обсязі та максимально швидко, щоб бізнес міг якомога швидше отримати ресурси для відновлення.

Розширені програми страхового покриття

У компанії зазначили, що реальні збитки клієнта перевищили ліміт страхового покриття.

Для таких випадків компанія ARX пропонує клієнтам розширені програми страхування від воєнних ризиків, серед яких:

покриття до 100 млн грн (еквівалент 2,5 млн доларів) за одним об’єктом у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC);

покриття до 50 млн доларів за одним об’єктом у партнерстві з Lloyd’s (Лондон).

Такі страхові рішення дозволяють підприємствам захистити свою нерухомість, виробничі потужності, офіси та інші активи від ризиків, спричинених ракетними обстрілами, атаками дронів та їх уламками, додали в ARX.

Додамо, що, реагуючи на потреби часу, компанія ARX однією з перших почала розробляти програми страхування з покриттям воєнних ризиків. Результатом роботи команди стало створення продукту захисту авто на повну вартість від воєнних ризиків КАСКО "Залізний купол".