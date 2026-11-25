Закупівельні ціни на соняшник в Україні стабілізувалися на тлі активізації експорту та відновлення роботи невеликих олійноекстракційних заводів. Це відбулося попри зниження цін на соняшникову олію на зовнішніх ринках, зокрема через здешевлення російської продукції.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Зернової біржі".

Ціни на соняшникову олію та насіння

За тиждень ціни попиту на соняшникову олію з поставкою до Індії знизилися на $30–40 за тонну - до $1390–1400 за тонну.

Однією з причин стало падіння цінових пропозицій російської соняшникової олії з поставкою на умовах FOB Санкт-Петербург. Якщо раніше вони становили $1280–1300 за тонну, то згодом знизилися до $1180–1250 за тонну.

На цьому тлі в Україні ціни попиту на соняшникову олію з поставкою до дунайського порту Ізмаїл опустилися до $1060 за тонну.

Водночас закупівельні ціни на соняшник минулого тижня стабілізувалися в діапазоні 13 500–14 600 грн за тонну з ПДВ, або $260–280 за тонну без ПДВ, за умови доставки на завод та олійності 48%.

Експортери пропонували за соняшник 14 000–15 000 грн за тонну з доставкою в біг-бегах для подальших поставок до Туреччини та Болгарії.

Експортні ціни та обмеження для поставок

Експортні ціни попиту на український соняшник із поставкою до Туреччини за тиждень знизилися на $10 за тонну - до $610–615.

Водночас безмитну квоту на постачання 50 тис. тонн українського соняшнику до Туреччини вже вичерпано. Тому подальший експорт оподатковуватиметься митом у розмірі 10%.

У напрямку Болгарії експортні ціни попиту також знизилися - на 5–10 євро за тонну, до 470–480 євро. Через падіння курсу євро в доларовому еквіваленті вони становили $515–525 за тонну.

Додатковим обмеженням для експорту залишається вартість автомобільних перевезень. Тарифи на доставку соняшнику до Болгарії та Туреччини зросли до $160–220 за тонну, що суттєво знижує рентабельність таких поставок.

Україна збільшила експорт соняшнику

За перші 19 днів листопада Україна суттєво наростила експорт соняшнику порівняно з аналогічним періодом жовтня — на 230%, до 54 тис. тонн.

Поставки соняшникової олії збільшилися на 110% — до 280,6 тис. тонн. Натомість експорт соняшникового шроту скоротився на 9% — до 173 тис. тонн.

Активізація експорту насіння стала одним із чинників, які зупинили падіння закупівельних цін на внутрішньому ринку.

В Україні зібрали понад 11,5 млн тонн соняшнику

Станом на 24 листопада українські аграрії обмолотили 97,4% посівних площ соняшнику - близько 5,1 млн га. Загалом зібрано 11,547 млн тонн культури за середньої врожайності 2,26 тонни з гектара.

Наразі потенційний урожай соняшнику в Україні залишається нижчим за прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA), який становить 13 млн тонн.

На тлі атак Росії на великі олійноекстракційні заводи частина переробних потужностей припинила роботу. Водночас відновлюють діяльність менші підприємства, які останніми роками простоювали через від'ємну маржу переробки.

Частина виробників і надалі може відкладати продаж соняшнику, очікуючи відновлення роботи великих заводів. Вони можуть запропонувати закупівельні ціни, співставні з тими, які нині пропонують експортери на внутрішньому ринку.

Раніше повідомлялось, що в українських супермаркетах почали обмежувати продаж соняшникової олії: не більше двох пляшок в одні руки. Перші оголошення з'явилися у "Епіцентрі". Причиною стало те, що через атаки РФ величезні олійні заводи призупинили роботу в Україні.