Атаки по енергетичній інфраструктурі: торік Україна втратила 10 ГВт генеруючої потужності

За три роки повномасштабної війни в Україні було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів енергетичної інфраструктури. Масовані удари та точкові обстріли в 2024 році призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує пресслужба Міненергетики.

Як війна впливає на енергетичну стабільність

Протягом опалювального сезону 2024-2025 років, з 17 листопада по березень, Україна зазнала 9 масованих атак на енергосистему. Найпотужніша з них сталася 13 грудня, коли на інфраструктуру було атаковано понад 300 засобів ураження.

Попри інтенсивність ударів, енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації. Усі дев’ять енергоблоків українських АЕС працювали на повну потужність.

З грудня 2024 року максимальну потужність для імпорту електроенергії з ЄС було збільшено до 2,1 ГВт.

Міністр висловив подяку міжнародним партнерам за солідарність і підтримку, а також за допомогу енергосектору через механізми Фонду підтримки енергетики України, внески донорів якого вже досягли 1,2 млрд євро.

Він наголосив, що підготовку до наступного опалювального сезону вже розпочато і всі роботи виконуються згідно з графіком.

Міністр також висловив вдячність енергетикам, "які без перебільшення героїчно працюють у надзвичайно небезпечних умовах" і додав, що з 2022 року через напади на енергетичну інфраструктуру загинуло 160 енергетиків, які працювали під час ворожих обстрілів, а понад 300 осіб отримали поранення внаслідок атак на об'єкти.

Чому Україна збільшила імпорт газу?

"Нафтогаз" продовжує імпортувати газ для компенсації втрат та формування достатніх резервів блакитного палива. З початку року вже імпортовано близько 800 млн кубометрів газу.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Як зазначають у "Нафтогазі", ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури є складною, але не критичною, і перебуває під повним контролем.